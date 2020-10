Winnicki: na naszych oczach dokonuje się podmiana populacji Polski [+VIDEO]

Posłowie Konfederacji na czwartkowej konferencji prasowej podsumowali politykę fiskalną rządu. Zdaniem Roberta Winnickiego polityka ta prowadzi do podmiany populacji Polski – Polaków zastępuje się imigrantami m.in. z Ukrainy.

Poseł Krzysztof Bosak wymieniał jego zdaniem „niekorzystne, niebezpieczne i niespodziewane” zmiany podatkowe, które rząd Mateusza Morawieckiego zaproponował na wczorajszym posiedzeniu Sejmu: ograniczenie ulgi abolicyjnej oraz podwójne opodatkowanie spółek komandytowych. Jak twierdził, w przypadku spółek komandytowych, które prowadzą działalność na większą skalę, realna stopa opodatkowania wzrośnie z 18 do 34 proc. „To nie jest drobna korekta, to jest rewolucja” – mówił Bosak. Bosak podkreślał, że zmiana ta uderzy w ponad 40 tys. spółek komandytowych działających w Polsce. „To jest skandal” – komentował poseł Konfederacji.

Zdaniem Bosaka rząd opiera tegoroczny oraz przyszłoroczny budżet na „bardzo optymistycznych” założeniach – kilkuprocentowym wzroście gospodarczym i niskiej inflacji. „Na jakiej podstawie te założenia, skoro wszyscy mówią, że rozwój sytuacji jest jedną wielką niewiadomą?” – pytał. Wskazywał, że rząd zakłada wzrost wydatków na administrację. „Tu rząd o siebie zadbał” – komentował Bosak.

Poseł Robert Winnicki wskazywał, że w czwartek zdecydowano także, iż kolejny rok będzie obowiązywała podwyższona stawka VAT, co jego zdaniem uderzy w kondycję polskich rodzin. W jego opinii politykę podatkową rządu należy widzieć w szerszym kontekście. „Polska podpisała z Ukrainą porozumienie, na mocy którego po zapłaceniu jednej składki w Polsce obywatel Ukrainy nabywa prawa do polskiej emerytury„ – przypominał Winnicki wskazując, że będzie wiązało się to z dopłacaniem przez polski budżet do emerytur Ukraińców. „Jeśli połączymy to z faktem, że mechanizmy stosowane przez rząd zmierzają do tego, żeby utrzymać na emigracji miliony Polaków, lub wypchnąć kolejne miliony, to widzimy tutaj bardzo niebezpieczny proces podmiany populacji, który dokonuje się na naszych oczach za sprawą tak zwanego prawicowego – a wiemy, że jest to nieprawda – rządu PiS-u” – mówił poseł Konfederacji. Zdaniem Winnickiego rząd poprzez niesprawiedliwe, niszczące biznes i uderzające w polskie rodziny podatki przyczynia się do pogłębiania katastrofy demograficznej w Polsce.

Poseł Grzegorz Braun zarzucił rządowi uprawianie „kreatywnej księgowości” w założeniach budżetowych, która jego zdaniem „stanowi przykrywkę dla rozbuchanego fiskalizmu i rozdawnictwa nieswoich pieniędzy”. W jego opinii fiskus „nam już wszystko zabrał, zabiera teraz naszym dzieciom, wnukom, prawnukom, jeśli będą się w ogóle one jeszcze w Polsce rodzić”.

W środę posłowie Konfederacji alarmowali w Sejmie, że proponując w nowelizacji ustawy o podatku dochodowym ograniczenie ulgi abolicyjnej, rząd szykuje kolejną falę emigracji z Polski. Ich zdaniem ograniczenie ulgi sprawi, że Polacy, którzy teraz mieszkają w Polsce a pracują za granicą, wyemigrują na stałe z naszego kraju.

