Rząd nie zamierza wycofać się z zakazu wstępu do lasu

W Polsce w dalszym ciągu będzie obowiązywał zakaz wstępu do lasu wydany w związku z epidemią koronawirusa. Zmieni się tylko jego umocowanie prawne – rząd Mateusza Morawieckiego wyda w tej sprawie rozporządzenie.

Rzecznik rządu Piotr Mueller odniósł się w czwartek na konferencji prasowej do kwestii prawomocności zakazu wstępu do lasów i parków narodowych. Poważne zastrzeżenia w tej sprawie zgłaszał wcześniej m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich. Mueller powiadomił, że Rada Ministrów umocuje ten zakaz w rozporządzeniu. „W związku z tym żadnych wątpliwości prawnych nie powinno być” – uznał rzecznik rządu.

Lasy Państwowe wprowadziły tymczasowy zakaz wstępu do lasu od 3 kwietnia powołując się na „specustawę” ws. zwalczania epidemii koronawirusa z 2 marca oraz na rozporządzenie Rady Ministrów z 31 marca wydane w tej samej sprawie. Zakaz uzasadniono gromadzeniem się ludzi w lasach na piknikach i towarzyskich spotkaniach. Ograniczenie to wzbudziło znaczne kontrowersje – kwestionowano jego zasadność, wskazywano m.in., że rządowe rozporządzenie nie wymieniało lasów, lecz „pełniące funkcje publiczne i pokryte roślinnością tereny zieleni”. Początkowo zakaz nie obowiązywał myśliwych, co jeszcze bardziej podgrzało dyskusje na ten temat; pod presją społeczną wyjątek ten później anulowano.

We wtorek głos w sprawie zakazu zabrał Rzecznik Praw Obywatelskich wskazując, że został on wydany bez podstawy prawnej. RPO przypomniał, że konstytucja pozwala na ograniczanie wolności obywatelskich tylko i wyłącznie na mocy ustawy, a ustawa o lasach nie wymienia epidemii chorób ludzkich wśród przesłanek zamknięcia dostępu do lasów. Zgodnie z prawem podstawą czasowego zakazu wstępu do lasów mogą być tylko wystąpienie zniszczenia lub znacznego uszkodzenia drzewostanu, duże zagrożenie pożarowe lub wykonywanie zabiegów gospodarczych.

Zdaniem RPO zakaz wstępu do lasów nie tylko został wydany bez podstawy prawnej, ale także „jest zbędny i zbyt daleko idący” w świetle innych przyjętych rozwiązań w związku z zapobieganiem i zwalczaniem epidemii. RPO zaapelował o uchylenie tego zakazu.

Kresy.pl / rmf24.pl / lasy.gov.pl / rpo.gov.pl