Na Stadionie Narodowym powstanie szpital tymczasowy – „Nie uda się powstrzymać dynamiki epidemii”

Duża dynamika z jaką rozwija się w Polsce pandemia koronawirusa SARS CoV-2 sprawiła, że rząd zdecydował o zorganizowaniu szpitala tymczasowego na Stadionie Narodowym w Warszawie.

Właśnie na Stadionie Narodowym konferencję prasową zorganizował w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki. Wzięli w niej udział także minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński, szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk i dr Artur Zaczyński. Ten ostatni otrzymał pełnomocnictwa do zorganizowania na terenie stadionu szpitala tymczasowego przeznaczonego dla chorych na COVID-19.

„Sytuacja jest poważna. Mimo że uwalniamy miejsca dla pacjentów covidowych w szpitalach na różnych szczeblach, to musimy myśleć o różnych wariantach” – powiedział Dworczyk – „Po raz pierwszy robimy coś takiego w Polsce. To dla nas wielkie wyzwanie. Apelujemy o włączenie się wszystkich osób, które mogą”. Z kolei dr. Zaczyński tak opisał funkcję szpitala – „Te doświadczenia, które ma Centralny Szpital Kliniczny, przelejemy na szpital tymczasowy. Będzie on przeznaczony dla pacjentów, którzy wymagają specjalistycznej opieki, ale nie do tego stopnia, jak w innych szpitalach”.

Szpital tymczasowy ma obejmować 500 łóżek dla pacjentów z tego 50 miejsc dla pacjentów wymagających intensywnej terapii. W dalszym etapie na stadionie ma powstać jeszcze pół tysiąca dodatkowych miejsc dla chorych. Minister Kamiński przyznał jednak – „Zakładamy, że nie uda się powstrzymać dynamiki epidemii i będziemy musieli otwierać kolejne szpitale tymczasowe”. Już teraz wiadomo, że w samej Warszawie powstanie drugi szpital tymczasowy, którego organizacją ma zająć się wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł.

