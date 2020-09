Kadencja RPO dzisiaj się kończy, ale Adam Bodnar pozostaje na stanowisku

W środę kończy się pięcioletnia kadencja Rzecznika Praw Obywatelskich. Jednak Adam Bodnar wciąż będzie pełnił tę funkcję, ponieważ Sejm nie wybrał jego zastępcy.

Konstytucja stanowi, że Rzecznika Praw Obywatelskich wybiera Sejm za zgodą Senatu. Oznacza to, że zdominowany przez liberalno-lewicową opozycję Senat może blokować wybór kandydata wskazanego przez sejmową większość, w tym przypadku przez Prawo i Sprawiedliwość, pozostawiając na stanowisku Adama Bodnara, ponieważ zgodnie z ustawą o RPO dotychczasowy rzecznik pełni swoje obowiązki do czasu objęcia stanowiska przez nowego rzecznika.

Posłowie mogli zgłaszać kandydatury na RPO do 10 sierpnia. Zrobiły to jedynie kluby Koalicji Obywatelskiej i Lewicy. Ich kandydatką jest Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, którą popiera też ponad 300 organizacji społecznych. Prawo i Sprawiedliwość nie zgłosiło do tej pory swojego kandydata. Pytany o powody zwłoki wicemarszałek Ryszard Terlecki z PiS odpowiedział: „nie pamiętam”. Zdaniem marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego jest to wyraz „wojny w obozie prawicy”. Grodzki spodziewa się, że PiS wystawi w końcu swojego kandydata, prawdopodobnie po odrzuceniu kandydatury Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Jak przypomniało Radio Maryja, kadencja Adama Bodnara przebiegała pod znakiem wsparcia dla środowisk lewicowych. Bodnar poparł podpisanie karty LGBT przez władze Warszawy, przy jednoczesnym zaskarżaniu uchwał samorządów wymierzonych w ideologię LBGT. Popierał tzw. tęczowe piątki w szkołach. Podejmował też działania, które miały umożliwić kobietom tzw. aborcję w sytuacji powołania się lekarza na klauzulę sumienia. Był przeciwnikiem zmian w sądownictwie forsowanych przez PiS i nie uznawał części członków Trybunału Konstytucyjnego (tzw. dublerów). W 2017 roku było głośno o jego wypowiedzi o tym, że „naród polski uczestniczył w Holokauście”, z której częściowo później się wycofał. Bodnar postulował też przyznanie „praw mniejszościowych” imigrantom w Ukrainy i krytykował nowelizację ustawy o IPN zakazującej tzw. kłamstwa wołyńskiego.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

CZYTAJ TAKŻE: RPO broni praw podejrzanego o zabójstwo 10-latki. Policja: niech broni praw rodziny dziewczynki

Kresy.pl / radiomaryja.pl / radiozet.pl