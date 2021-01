Urząd Marszałkowski w Poznaniu obwieszony flagami USA i portretem Bidena

Na gmachu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zawisły flagi USA oraz portret Joe Bidena, który w środę ma objąć funkcję prezydenta.

Zdjęcia z niecodziennego przystrojenia siedziby samorządu wojewódzkiego flagami obcego mocarstwa i portretami jego przyszłych przywódców opublikowano na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na Facebooku. Na fasadzie budynku wywieszono nie tylko amerykańskie flagi oraz baner z portretem Bidena. Nie zabrakło również portretu wiceprezydent-elekt Kamali Harris. Nad wejściem do budynku wywieszono zaś transparent z napisem: „Powodzenie Panie Prezydencie BIDEN!” (pisownia oryginalna).

„Z radością i nadzieją witam inaugurację kadencji Prezydenta Joe Bidena. Radość wynika z przekonania, iż przywróci on wizerunek USA jako państwa będącego wzorcem demokratycznych rządów. Państwa budującego relacje z sojusznikami oparte na wspólnych wartościach, nie zaś bezwzględnych interesach” – na stronie zacytowano słowa marszałka województwa Marka Woźniaka.

Wywodzący się z Platformy Obywatelskiej urzędnik wytłumaczył też cel jaki miał wywieszając w Poznaniu portretu Bidena – „Prezydent USA jest najbardziej obserwowanym politykiem na świecie, a jego wizerunek silnie na ten świat oddziałuje. Nie jest obojętne, jaki jest ten wizerunek – czy to odpowiedzialny polityk, przywiązany do demokratycznych wartości, konsekwentnie stający w obronie praworządności i praw obywatelskich, czy zapatrzony w siebie narcyz, przeświadczony o swojej nieomylności i prawie do narzucania swojej woli wszystkim innym”. Jak dodał – „Mam ogromną nadzieję, że Prezydent Joe Biden i Kamala Harris jako Wiceprezydentka, szczęśliwie dla Stanów Zjednoczonych i całego świata, poprowadzą swoją kadencję i dadzą dowody na to, że świat nie musi pogrążać się w otchłani populizmu, hejtu i chaosu”.