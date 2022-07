Ogromne protesty na Sri Lance. Demonstranci wdarli się do pałacu prezydenta. Premier ogłosił rezygnację [+VIDEO/+FOTO]

Na Sri Lance wybuchły ogromne antyrządowe protesty. W stolicy kraju Kolombo manifestanci wdarli się do siedziby prezydenta Gotabayi Rajapaksy. Premier Sri Lanki, Ranil Wickremesinghe, oświadczył w sobotę, że jest gotów zrezygnować i umożliwić przejęcie władzy przez rząd wielopartyjny – podaje CNN. Media piszą, że przed pałacem prezydenckim zgromadziło się około 100 tys. osób.

W sobotę na Sri Lance miała miejsce jedna z największych manifestacji w historii kraju. Protestujący wdarli się do pałacu prezydenckiego. Niektóre doniesienia medialne wskazują, że prezydent kraju Gotabayi Rajapaksy nie tylko uciekł ze swojej siedziby, lecz także wyjechał już z kraju. Przed pałacem prezydenckim zgromadziło się około 100 tys. osób.

These are the Sri Lankan voters who had ‘democratically’ elected overwhelmingly to #gotabayarajapaksa & his elder brother Mahinda to power only three years ago. pic.twitter.com/ysTxUT7Fwg — Ashok Swain (@ashoswai) July 9, 2022

W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania, na których widać, jak demonstranci korzystają z basenu znajdującego się w rezydencji prezydenta.

Srilanka….. To whom it may concern.. pic.twitter.com/JPOWhEksOD — Waqas Amjad ( محترم ) (@waqas_amjaad) July 9, 2022

Protesty na Sri Lance trwają od kilku miesięcy. Protestujący obwiniają rządzących o doprowadzenie kraju do gospodarczej ruiny.

Premier Sri Lanki, Ranil Wickremesinghe, oświadczył w sobotę, że jest gotów zrezygnować i umożliwić przejęcie władzy przez rząd wielopartyjny.

„Aby zapewnić kontynuację rządu, w tym bezpieczeństwo wszystkich obywateli, przyjmuję dziś najlepszą rekomendację przywódców partii, aby zrobić miejsce dla rządu wielopartyjnego” – powiedział. „Aby to ułatwić, zrezygnuję z funkcji premiera” – dodał.

Władze Sri Lanki podały, że co najmniej 31 osób, w tym dwóch funkcjonariuszy policji, zostało rannych podczas protestów. Dwie osoby są w stanie krytycznym.

W ostatnich tygodniach Sri Lanka przestała otrzymywać dostawy paliw. Spowodowało to zamykanie szkół i racjonowanie benzyny oraz oleju napędowego w podstawowych usługach. Władze kraju przyznają, że miliony ludzi z trudem zdobywają żywność, leki i paliwo.

edition.cnn.com / rmf24.pl / Kresy.pl