Niemcy: Podpalono samochód pracownika polskiej ambasady. Reakcja niemieckiego MSZ

W nocy z poniedziałku na wtorek doszło do podpalenia auta jednego z pracowników polskiej ambasady w Niemczech. „Dowiedzieliśmy się o tym incydencie z żalem i przerażeniem i jesteśmy w kontakcie z odpowiedzialnym berlińskim Urzędem Kryminalnym i Ambasadą RP w Berlinie” – oświadczyło niemieckie MSZ w związku z podpaleniem samochodu pracownika ambasady RP.

Dziś w nocy nieznani sprawcy podpalili auto należące do pracownika naszej ambasady w Berlinie – informowała we wtorek Polska Agencja Prasowa (PAP) cytując Dariusza Pawłosia, rzecznika prasowego placówki. Do sprawy odniósł się niemiecki resort spraw zagranicznych. Niemieckie MSZ prosiło „o zrozumienie, że nie możemy udzielać żadnych informacji na temat stanu śledztwa. Badana jest również kwestia, czy to przestępstwo miało podłoże polityczne” – cytuje portal Interia.

Niemiecka policja podawała we wtorek, że „około 2.30 w nocy z poniedziałku na wtorek 45-letni świadek usłyszał głośny huk i zobaczył jasną poświatę na Fritz-Wildung-Strasse. Rozpoznał płonącego Opla Astrę. Strażacy ugasili płomienie, które spowodowały znaczne uszkodzenia samochodu. Nikt nie został ranny. Obecnie nie ma oznak motywacji politycznej przestępstwa. Komendant Straży Pożarnej Państwowego Urzędu Kryminalnego odpowiedzialny za Schmargendorf (dzielnica Berlina – red.) przejął śledztwo w sprawie podejrzenia celowego podpalenia pojazdu ambasady”.

Podkreślono, że podpalone auto było oznakowane jako dyplomatyczne.

Odpowiednie służby badają sprawę.

Przypomnijmy, że na początku lutego bieżącego roku plansze z prezentowanej w Berlinie wystawy poświęconej Janowi Pawłowi II zostały zniszczone przez nieznanych sprawców. Twarz Jana Pawła II została zamalowana czerwoną farbą. Na ogrodzeniu sąsiedniej siedziby nuncjatury papieskiej w Berlinie namalowana została czerwona błyskawica – symbol tzw. Strajku Kobiet.

