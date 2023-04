Niemcy: CDU chce przywrócenia kontroli na granicach. Powodem wzrost liczby nielegalnych imigrantów

Niemieckie partie CDU/CSU domagają się przywrócenia stałych kontroli na niemieckich granicach. Ma to związek z rosnącą liczbą nielegalnych imigrantów.

Opozycyjne partie CDU/CSU chcą przywrócenia stałych kontroli na niemieckich granicach. “Nielegalną imigrację należy zwalczać nie tylko na granicach zewnętrznych UE, lecz także na granicach niemieckich” – oświadczył premier Hesji Boris Rhein, cytowany w sobotę przez portal Deutsche Welle.

Wskazał, że niemieckie samorządy są „na granicy wytrzymałości”. Zgodnie z niemieckim prawem to na nich spoczywa obowiązek opieki nad imigrantami. Rhein wyraził opinię, że konieczne jest wprowadzenie, przynajmniej czasowo, kontroli na granicach wewnętrznych UE.

Poseł CDU Thorsten Frei ostrzegł, że liczba osób występujących o azyl w Niemczech może przekroczyć w tym roku 300 tys., jeśli postawa rządu będzie dalej bierna. Parlamentarzysta postuluje przywrócenie kontroli na granicach ze Szwajcarią i Czechami.

Klub parlamentarny CDU/CSU złożył w Bundstagu wniosek dotyczący przywrócenia w razie potrzeby kontroli na niemieckich granicach. Został jednak odrzucony przez większość parlamentarną.

Poseł CDU Alexander Throm przypomniał, że niemiecka policja ma prawo zawracania imigrantów, którzy wcześniej złożyli wniosek o azyl w innym kraju UE, a teraz w Niemczech „próbują na nowo szczęścia”.

Przypomnimy, że w 2022 roku państwa unijne, głównie Niemcy, Norwegia i Francja, przekazały do Polski ponad 500 cudzoziemców, którzy wyjechali na Zachód po złożeniu u nas wniosku o azyl. Do połowy br. będzie to jeszcze 2,5 tys. osób. Łącznie, państwa członkowskie UE chciały przekazać do Polski prawie 6,5 tys. migrantów.

dw.com / Kresy.pl