Minister Moskwa: zakaz sprzedaży aut z silnikiem spalinowym od 2035 r. jest nie do przyjęcia

Minister klimatu Anna Moskwa uważa, że proponowany przez Komisję Europejską zakaz sprzedaży aut z silnikiem spalinowym od 2035 roku jest dla Polski nie do przyjęcia.

We wtorek, przed rozpoczęciem spotkania ministrów środowiska państw UE w Luksemburgu, minister klimatu i środowiska Anna Moskwa odniosła się do inicjatywy Komisji Europejskiej, by od 2035 roku zakazać sprzedaży samochodów z silnikiem spalinowym. Skrytykowała ten pomysł, podkreślając, że ani rynek, ani społeczeństwo nie jest na to gotowe.

– Nie jesteśmy dziś na to gotowi – nikt nie jest gotowy, rynek nie jest gotowy – żeby zaakceptować rok 2035 jako datę zakazu sprzedaży aut z silnikiem spalinowym. Sprzeciwiamy się tej propozycji. Nie ma obecnie możliwości, by mówić o konkretnych datach. Dopóki nie będziemy mieli na rynku aut, które mogą przejechać przykładowo 1000 km bez konieczności zatrzymywania się po drodze na dwie godziny, żeby doładować akumulatory, społeczeństwo nie zaakceptuje takich pomysłów – powiedziała minister Moskwa.

– Oprócz tego musimy mieć przystępne ceny, pełną infrastrukturę, co jest wyzwaniem dla każdego kraju – dodała. – Możemy zadeklarować, że mamy takie ambicje, ale nie jesteśmy w stanie zdecydować o żadnej konkretnej dacie. Każda data, którą byśmy dziś wyznaczyli, byłaby iluzją. 2035 r. nie jest datą możliwą do zaakceptowania przez Polskę. Wiem, że wiele krajów podniesie dziś tę kwestię.

Szefowa resortu klimatu i środowiska powiedziała również, że spotkanie w Luksemburgu będzie poświęcone m.in. reformie europejskiego systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2, czyli ETS. Zaznaczyła, że to obecnie kluczowa kwestia dla Polski. Jej zdaniem, istniejący obecnie system ETS „jest iluzją, mówiąc wprost – nie działa”, który „nigdy nie został użyty”.

– Nowa propozycja zakłada skrócenie okresu, w którym przeprowadzana jest kontrola i zmiana kryteriów, które spowodują jej uruchomienie. Jest to propozycja akceptowalna. Podobnie jak propozycja Parlamentu Europejskiego, który chce wykluczenia instytucji finansowych z rynku [ETS – red.] – podkreśliła minister. Dodała, że Polska nie może zaakceptować rozszerzenia systemu, który nie działa jak powinien, na sektor transportu i budownictwa.

Informowaliśmy, że jak wynika z dokumentu, do którego dotarła agencja Reuters, Włochy, Portugalia, Słowacja, Bułgaria i Rumunia chcą opóźnić o pięć lat plan Unii Europejskiej dotyczący zakazu sprzedaży nowych samochodów spalinowych od 2035 roku.

Bruksela twierdzi, że data 2035 r. jest kluczowa, ponieważ średnia żywotność nowych samochodów wynosi 15 lat – więc późniejszy zakaz powstrzymałby UE przed osiągnięciem zerowej emisji netto do 2050 r.

Rmf24.pl / Kresy.pl