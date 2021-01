MBDA przetestowała użycie mikrodrona jako obserwatora dla rakietowego systemu przeciwpancernego

Koncern MBDA z sukcesem przetestował wykorzystanie mikrodrona w roli obserwatora („spottera”) dla rakietowego systemu przeciwpancernego MMP do atakowania celów spoza zasięgu wzroku.

Kilka dni temu europejski koncern zbrojeniowy MBDA poinformował, że podczas testów rakieta przeciwpancerna MMP trafiła w cel wykorzystując informacje zebrane przez specjalnego mikrodrona.

Test został przeprowadzony na poligonie w południowej Francji. Dotyczył unijnego programu LynkEUs, wartego 6,5 mln euro, prowadzonego wspólnie przez Francję, Belgię i Cypr. Jego celem jest uzyskanie zdolności rażenia pociskami rakietowymi odległych celów, poza zasięgiem wzroku, wykorzystując do tego powietrzne i naziemne robotyczne systemy obserwacyjne.

Podczas prób francuski dron Novadem NX70 wykorzystano do wykrywania i identyfikacji czołgu będącego poza zasięgiem wzroku operatora. Współrzędne celu zostały następnie do MMP, pokazując, że cel może być rażony i nie musi znajdować się bezpośrednio na linii obserwacji stanowiska z kierowaną bronią przeciwpancerną. Ponieważ system MMP może bezpośrednio i w czasie rzeczywistym przesyłać obraz wideo podczas lotu, umożliwiło to operatorowi broni uchwycenie celu i naprowadzenie na niego rakiety.

MMP to francuski system ręcznej wyrzutni przeciwpancernych pocisków kierowanych średniego zasięgu, opracowany przez MBDA, który ma zastąpić starsze systemy MILAN.

Według Philippe Gouyona, doradcy MBDA ds. wojskowych, demonstracja ta kończy ocenę taktyczną prowadzoną od około roku przez francuską armię i Novadem. Chodziło o zbadanie wszelkich zdolności systemu, umożliwiając MBDA zaproponowanie rozwiązań dla tandemu MMP-dron, które spełniałyby wymogi jednostek bojowych w zakresie obserwacji i oznaczania celu spoza zasięgu obserwacji wzrokowej. Gouyon powiedział, że koncern jest bardzo usatysfakcjonowany rezultatami oceny.

Przypomnijmy, że w ramach projektu LynkEUs, koordynowanego przez grupę MBDA, ma powstać rodzina nowych ppk opartych na francuskim systemie MMP. Projekt został wybrany przez Komisję Europejską i ma być pod­stawą pro­gramu PESCO BLOS (Beyond Line Of Sight), czyli możliwości atakowania celów spoza zasięgu widzenia operatora.

Projekt LynkEUs jest zarządzany w ścisłej współpracy partnerskiej z siłami zbrojnymi Francji, Belgii i Cypru, dążąc do określenia wstępnej koncepcji operacyjnej dla europejskiej zdolności BLOS. Koncepcje i przeprowadzone testy mają przyczynić się do opracowania rodziny systemów rakietowych typu BLOS, w oparciu o system średniego zasięgu MMP. Mają one wykorzystywać tryb „man-on-the-loop”, w którym ope­ra­to­r jest włą­czo­ny w kon­tur napro­wa­dza­nia i ma możliwość prze­ję­cia kon­troli nad odpa­lo­nym poci­skiem. System ma wyko­rzy­stywać tryb napro­wa­dza­nia „wystrzel, kory­guj i obser­wuj”, dzięki trans­mi­sji obrazu z umieszczonej w pocisku rakietowym kamery. Prace mają odbywać się pod pełną kontrolą europejskiej zbrojeniówki.

