Marszałek Sejmu ogłosiła termin wyborów prezydenckich

Wybory prezydenckie odbędą się w niedzielę, 28 czerwca – zarządziła w środę marszałek Sejmu Elżbieta Witek. W związku z tym, ewentualna druga tura wyborów odbędzie się 12 lipca.

W środę marszałek Sejmu Elżbieta Witek zarządziła, że wybory prezydenckie odbędą się 28 czerwca – podaje Polska Agencja Prasowa (PAP). Ewentualna druga tura wyborów odbędzie się w związku z tym 12 lipca.

„W lutym ogłosiłam termin wyborów na 10 maja, kandydaci przystąpili do kampanii. Nagle zdarzyło się to, co dotknęło cały świat – epidemia koronawirusa, która zmieniał kompletnie wszystko. Poszczególni kandydaci zaczęli ograniczać spotkania z wyborcami, bo tego wymagała sytuacja zdrowotna. Kampania przeniosła się do mediów społecznościowych. Wybory 10 maja powinny się były odbyć, bo byliśmy na to przygotowani” – oświadczyła Elżbieta Witek w Sali Kolumnowej.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Marszałek Sejmu wyraziła opinię, że wszystkie propozycje w kwestii organizacji wyborów prezydenckich były „torpedowane” przez przedstawicieli opozycji. „W opozycji toczyły się tylko pracę nad tym, jak te wybory torpedować (…). Opozycja pokazała, że chce awantury, że chce zakłamywać rzeczywistość” – dodała.

Marszałek potwierdziła otrzymanie pozytywnej opinii w kwestii kalendarza wyborczego od Państwowej Komisji Wyborczej.

Zarządziła, że wybory prezydenckie odbędą się 28 czerwca.

„Niedługo moje postanowienie w sprawie zarządzenia wyborów prezydenckich zostanie opublikowane w Dzienniku Ustaw i ruszy kampania wyborcza. Chciałabym, żeby to była uczciwa rywalizacja” – dodała.

W związku z powyższym, ewentualna druga tura wyborów odbędzie się 12 lipca – dwa tygodnie później.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Jak pisaliśmy, wybory prezydenckie będą się odbywały 28 czerwca metodą mieszaną.

Wybory 10 maja nie dobyły się. PKW określiła w wydanej tego dnia uchwale, że „brak było możliwości głosowania na kandydatów”. Podkreśliła także, że jest to równoznaczne z przewidzianym w artykule 293 Kodeksu wyborczego brakiem możliwości głosowania, który jest spowodowany brakiem kandydatów.

Kodeks wyborczy stanowi, że w takim przypadku marszałek Sejmu zarządza wybory ponownie. Musi to zrobić nie później niż w 14 dni od dnia ogłoszenia uchwały PKW w Dzienniku Ustaw. Jak pisaliśmy, uchwała PKW została opublikowana w poniedziałek.

pap / fakty.interia.pl / kresy.pl