Łotwa przekaże Ukrainie wszystkie swoje Stingery

Francja i Polska starły się na dyplomatycznej scenie unijnej w środę. Przedstawicielom państw członkowskich Unii Europejskiej nie udało się rozstrzygnąć sporu o to, kto powinien otrzymać wspólne kontrakty unijne na zakup amunicji dla Ukrainy – tylko unijne firmy, czy też konkurenci z krajów trzecich, poinformował portal Politico, powołujący się na trzech anonimowych dyplomatów "zaznajomionych z sytuacją". Tym samy próba przełamania impasu w sprawie realizacji planu wspólnych zakupów amunicji dla Ukrainy okazała się nieskuteczna.

Według planu przyjętego jeszcze w marcu kraje UE połączą siły i zbiorą pieniądze do wspólnej puli, by wspólnie zakontrakcować do miliona pocisków artyleryjskich w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Pociski te mają trafić na Ukrainę w ramach wsparcia jej wysiłku zbrojnego w walce z Rosją. Podczas gdy przywódcy UE zatwierdzili plan i przeznaczyli na jego finansowanie 2 miliardy euro, Politco twierdzi, że już doszło do nieporozumień co do tego, jak wydać miliard euro zarezerwowany już w tej chwili na wspólne kontrakty.