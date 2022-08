Łotwa przekazała Ukrainie armatohaubice M109A5Ö

Na Ukrainie znajduje się już sześć egzemplarzy samobieżnych armatohaubic M109A5Ö przekazanych przez Łotwę – poinformował w poniedziałek wieczorem minister obrony Ukrainy Oleksii Reznikov.

Sześć kolejnych haubic M109, które niedawno przybyły na Ukrainę z Łotwy, już pokazuje wyniki na polu bitwy. Jestem szczerze wdzięczny mojemu łotewskiemu koledze Artisowi Pabriksowi i mieszkańcom Łotwy za ich niezachwiane wsparcie. Razem wygramy! – napisał Reznikow na Twitterze.

6 more M109 howitzers that have recently arrived in 🇺🇦 from 🇱🇻 are already showing results on the battlefield. I‘m sincerely grateful to my 🇱🇻 colleague @Pabriks & the people of Latvia for their unwavering support.

Together we will win! pic.twitter.com/t5F3n7parJ

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) August 15, 2022