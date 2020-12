Europejska Agencja Leków i Komisja Europejska zatwierdziły w poniedziałek do stosowania w całej Unii Europejskiej szczepionkę przeciwko koronawirusowi Pfizer / BioNTech.

Zgoda EMA i KE umożliwi wprowadzenie szczepionki Pfizer w krajach UE.

„Dzisiejsze pozytywne wiadomości są ważnym krokiem naprzód w naszej walce z tą pandemią, która spowodowała cierpienie i trudności dla tak wielu” – powiedziała Emer Cooke, dyrektor wykonawczy EMA. „Osiągnęliśmy ten kamień milowy dzięki zaangażowaniu naukowców, lekarzy, programistów i wolontariuszy, a także wielu ekspertów ze wszystkich państw członkowskich UE”.

„Nasza dokładna ocena oznacza, że ​​możemy z pełnym przekonaniem zapewnić obywateli UE o bezpieczeństwie i skuteczności tej szczepionki oraz o tym, że spełnia ona niezbędne normy jakości. Jednak nasza praca nie kończy się na tym. Będziemy nadal gromadzić i analizować dane dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności tej szczepionki, aby chronić osoby ją przyjmujące w UE” – dodała Cooke.

📢 EMA has just recommended granting a conditional marketing authorisation for the #COVID19vaccine developed by BioNTech/ Pfizer, to prevent #COVID19 in people from 16 years of age.

Regulator z siedzibą w Amsterdamie znalazł się w ostatnim czasie pod presją krajów europejskich, w tym Niemiec, aby przyspieszyć swoją decyzję, którą pierwotnie zaplanowano na 29 grudnia.

Również w poniedziałek pozwolenia na wykorzystanie szczepionki udzieliła Komisja Europejska. Rozpoczęcie szczepień w UE przewidziano na okres 27-29 grudnia.

Today we add an important chapter to a European success story, by making available the 1st #COVID19 vaccine for Europeans.

More will come.

It will be available to all EU countries at the same time, on the same conditions #EUvaccinationdays https://t.co/4Xa17PQkMv

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 21, 2020