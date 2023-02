Kolejne Gepardy dla Ukrainy

Ukraina otrzymała już z Niemiec 32 przeciwlotnicze działa samobieżne Gepard – poinformował w środę portal Militarnyj.

Jak poinformował w środę portal Mil.in, Ukraina otrzymała już z Niemiec 32 przeciwlotnicze działa samobieżne Gepard. Strona niemieckiego rządu zaktualizowała listę pomocy udzielonej Ukrainie.

Należy zauważyć, że tym razem na front wysłano 2 kolejne Gepardy i 6 tysięcy sztuk amunicji przeciwlotniczej.

Dodatkowa lista pomocy przygotowywanej do wyjazdu wskazuje jeszcze 5 instalacji Gepard. Niemiecki portal Handelsblatt poinformował dzień wcześniej, że Niemcy przygotowują się do przekazania tych dział przeciwlotniczych do końca miesiąca.

Ponadto do końca lutego na Ukrainę ma trafić 5 wozów inżynieryjnych Dachs, a w marcu 5 układaczy mostów Biber.

Przypomnijmy, prezes zarządu Rheinmetall Armin Papperger w rozmowie z Bild am Sonntag poinformował, że do połowy przyszłego roku Niemcy przekażą Ukrainie 300 tysięcy sztuk amunicji do systemów Gepard.

Podkreślił, że produkcja pierwszej partii amunicji powinna zakończyć się na przełomie czerwca i lipca.

„Produkcję pierwszej partii zakończymy w czerwcu-lipcu. Do połowy przyszłego roku dostarczymy Ukrainie 300 tysięcy sztuk amunicji. To dużo, więc miejmy nadzieję, że ukraiński problem amunicji dla Geparda zostanie rozwiązany” – powiedział Armin Papperger, odpowiadając na pytanie dziennikarza o dostawy amunicji na Ukrainę.

Przypomnijmy, że kwestia uzupełnienia amunicji do dział przeciwlotniczych Gepard stała się paląca natychmiast po pojawieniu się informacji o przekazaniu tego sprzętu siłom ukraińskim. Wynika to z faktu, że Szwajcaria jako kraj produkujący amunicję nie chce wyrazić zgody na jej transfer na Ukrainę.

Kresy.pl/Mil.in