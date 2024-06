Kalifornia będzie w trybie natychmiastowym deportować tylko migrantów z Rosji i pięciu państw poradzieckich

Wybory do Parlamentu Europeskiego na Węgrzech pokazały, że obóz Viktora Orbána nadal utrzymuje hegemonię na miejscowej scenie politycznej. Kolicja Fideszu i jego partii satelickiej - Chrześcijańsko-Demokratycznej Partii Ludowej (KDNP) według danych z 99,98 proc. protokołów wyborczych zdobyła 44,79 proc. głosów. Oznacza to, że obóz rządzący Węgrami przejmie 11 z 21 mandatów przynależnych Węgrom w PE. W porównaniu do wyborów sprzed pięciu lat Fidesz-KDNP tracą około 7 punktów procentowych i dwa mandaty.

Jednak do prawdziwego trzęsienia ziemi doszło na węgierskiej opozycji. Przebojem rozgościła się na niej Partia "Szacunek i Wolność" o akronimie TISZA, co odpowiada madziarskiej nazwie jednej z dwóch głównych rzek przepływających przez Węgry - Cisy. Pozaparlamentarna partia założona zaledwie w 2021 r. uzyskuje 29,6 proc. głosów, co może się przełożyć na 7 mandatów.