Jednostka Wojskowa Grom poinformowała w piątek, że pięciu potencjalnych oferentów zgłosiło się do postę­po­wa­nia w spra­wie zakupu dla jed­nostki jed­no­ra­zo­wych wyrzutni poci­sków prze­ciw­pan­cer­nych.

W piątek Jednostka Wojskowa Grom poinformowała, że do postę­po­wa­nia w kwestii zakupu przez tę jednostkę jed­no­ra­zo­wych wyrzutni poci­sków prze­ciw­pan­cer­nych zgłosiło się 5 kandydatów – podaje „Zespół Badań i Analiz Militarnych”.

Postępowanie przetargowe, o którym mowa, zostało ogłoszone 15 maja 2020 roku. Zamawiający przyjmował zgłoszenia od zainteresowanych przetargiem podmiotów do 15 czerwca. Spośród zgłaszających zostaną wybrani ci, którzy otrzymają specyfikację konkretnych warunków zamówienia. Otworzy to drogę do przygotowania ostatecznej oferty. JW GROM nie poinformowała do tej pory, jaka liczba wyrzutni ma zostać zakupiona.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Zgłoszenia do udziału w przetargu wysłały następujące podmioty: Zakłady Metalowe “Dezamet” S.A., które składają się z firm Metalexport-S Sp. z o.o., Vazovski Mashinostroitelni Zavodi z Bułgarii, UMO Sp. z o.o., Works 11 Sp. z o.o. , a także Griffin Group S.A. Defence Sp.k..

Trzy ostat­nie z wymienionych powyżej repre­zen­tują pro­du­cen­tów zagra­nicz­nych.

ZM “Dezamet” S.A., która należy do Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A., pro­muje (na licen­cji) zestaw M72. Pol­sko-buł­gar­skie kon­sor­cjum zaś, buł­gar­ską rodzinę PG-22 Bulspike.

JW GROM zaku­piła w ostatnich latach zestawy Saab AT4, a także RPG-75M.

Zobacz także: Wojsko Polskie dostanie nowe ubrania ochronne. MON podpisał umowę na dostawę 138 tys. kompletów

zbiam.pl / kresy.pl