Izrael przeprowadził nalot na syryjską bazę, z której korzystali Rosjanie [+VIDEO/FOTO]

Jak przekazał portal Times of Israel, Izrael przeprowadził naloty na bazę lotniczą w północno-wschodniej Syrii w niedzielę wieczorem, zabijając dwóch żołnierzy i raniąc trzech innych, donosiły syryjskie media. Z bazy korzystały również rosyjskie wojska. Nie było żadnych komentarzy ze strony Sił Obronnych Izraela (IDF), zgodnie z ich polityką niekomentowania nalotów na Syrię.

Według syryjskiej stacji radiowej Sham FM w niedzielnym uderzeniu izraelskie odrzutowce wycelowały w bazę powietrzną Shayrat na południe od miasta Homs.

Źródła wojskowe, które rozmawiały z Reutersem pod warunkiem zachowania anonimowości, stwierdziły, że naloty były skierowane na pas startowy. Źródła cytowane przez agencję informacyjną dodały, że baza lotnicza była ostatnio używana przez siły irańskie.

Syryjski państwowy nadawca SANA, powołując się na źródło wojskowe, poinformował, że dwóch żołnierzy zginęło, a trzech zostało rannych.

Syria: string of explosions in Shayrat Airbase (SE. Homs) after it was bombed by Israel tonight. Apparently ammo depots blasted. Secondaries & fires ongoing. pic.twitter.com/KJ54z26y0g

Syria: video showing blasts inside Shayrat Airbase, SE. of Homs, after it was bombed tonight by Israel. Powerful explosions seen despite the distance. pic.twitter.com/hFXSfjU2fe

— QalaatM (@QalaatM) November 13, 2022