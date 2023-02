ISW: Rosja chce włączyć przemysł zbrojeniowy Białorusi w wyposażanie swojej armii

Policjanci z województwa łódzkiego zatrzymali czterech obywateli Gruzji. Są podejrzani o włamania do mieszkań. Wszyscy zostali tymczasowo aresztowani. Grozi im do 10 lat więzienia.

Policja poinformowała o sprawie we wtorkowym komunikacie. "Pod koniec ubiegłego tygodnia rawscy kryminalni przy wsparciu funkcjonariuszy z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi przeprowadzili specjalne działania skierowane przeciwko mieszkaniowym włamywaczom, którzy dokonywali przestępstw na terenie kilku województw. Do wytypowanych mieszkań włamywali się podważając drzwi balkonowe. Robili to zazwyczaj po południu, pod nieobecność domowników. Kradli biżuterię, gotówkę oraz zegarki. Działali na terenie województwa łódzkiego, mazowieckiego oraz świętokrzyskiego. Dokonywali również kradzieży elektroniki w jednym ze znanych elektromarketów" - czytamy.

"Policjanci z rawskiej komendy zatrzymali ich w Zgierzu. To obywatele Gruzji w wieku od 21 do 43 lat. Mieli przy sobie noże, śrubokręty oraz kominiarkę. Chwilę przed zatrzymaniem okradli jedno z mieszkań na terenie Zgierza" - podkreśla policja. W komunikacie wskazano, że "podczas przeszukania w wynajmowanym domu pod Warszawą, kryminalni znaleźli również biżuterię, którą ukradli w innych województwach. Sprawa jest rozwojowa. Mężczyźni usłyszeli zarzuty kradzieży z włamaniem. Decyzją sądu zostali aresztowani tymczasowo na trzy miesiące. Grozi im do 10 lat więzienia".