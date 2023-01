Ile sprzętu Amerykanie dostarczyli na Ukrainę? Podano dane

Dowództwo Transportowe USA poinformowało, że w 2022 roku dostarczyło do Europy, szczególnie na Ukrainę, ponad 141 tys. ton sprzętu, w tym miliony sztuk amunicji i wiele tysięcy sztuk broni.

Amerykańskie Dowództwo Transportowe (U.S. Transportation Command – USTRANSCOM) podało na początku stycznia br. informacje dotyczące wsparcia, jakie USA wysłały swoim sojusznikom w Europie. Dane dotyczą przede wszystkim Ukrainy.

Jak podano, USTRANSCOM dostarczyło na Ukrainę ponad 313,2 mln funtów (ponad 141 tys. ton) sprzętu. Do Europy wysłano ponad 16 tys. amerykańskich żołnierzy.

Według załączonej infografiki, USTRANSCOM wraz ze swoimi partnerami komercyjnymi wykonali łącznie 939 lotów transportowych do Europy. Wysłano też 57 statków. Dane te dotyczą stanu na dzień 25 grudnia 2022 roku.

Pod względem uzbrojenia, Stany Zjednoczone wysłały ponad 111 tys. systemów i pocisków przeciwpancernych, a także ponad 1400 systemów przeciwlotniczych i ponad 2 tys. pocisków rakietowych ziemia-powietrze różnego typu. Dostarczono również ponad 14,4 tys. sztuk broni strzeleckiej wraz z prawie 202 mln sztuk amunicji.

Poinformowano również o wysłaniu 246 sztuk systemów artyleryjskich oraz ponad 1,072 mln sztuk amunicji artyleryjskiej. Wymieniono też 47 radarów, 15 śmigłowców i 26 patrolowców i innych małych jednostek nawodnych.

Pod względem wyposażenia ochronnego, dostarczono ponad 70 tys. zestawów do ochrony ciała i ponad 48 tys. hełmów.

#DYK, we have delivered more than 313 million lbs. of equipment to #Ukraine. TRANSCOM’s vital contribution to national security is evident in our ongoing support to Ukraine and the European Command effort in support of our NATO allies. Read more at https://t.co/N3ASpha3UB pic.twitter.com/SfFtOCd6fM

