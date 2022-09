Grzegorz Braun straci immunitet? Sejm może podjąć decyzję już dziś

Prezes PiS przypomniał, że do tej pory różnego rodzaju odszkodowania za zbrodnie i straty popełnione przez Niemcy uzyskało 70 państw, lecz nie ma wśród nich Polski. "Nie możemy się zgadzać, że jesteśmy tymi gorszymi. Twierdzenie, że nam się nie należą, jest częścią tego przekonania" - zaznaczył, cytowany przez portal Onet.pl. Kaczyński przytoczył także historię o pociągach. "To jest dokładnie to samo, co można czasem jeszcze dzisiaj — a może i nie czasem — spotkać w Niemczech, że np. polscy eurodeputowani jadą w niemieckim pociągu w pierwszej klasie, dosiada się Niemiec, orientuje się, że to Polacy, wzywa konduktora, żeby ich wyrzucił, bo jak to Polacy mogą jechać w pierwszej klasie" - powiedział. Nie wskazał jednak, kogo sytuacja miała dotyczyć.

"To jest część świadomości tego narodu. (...) Musimy z tym skończyć" - dodał.