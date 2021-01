Grecja otrzyma od USA 1200 kołowych pojazdów opancerzonych M1117 ASV Guardian

Według greckich mediów Stany Zjednoczone i Grecja zawarły porozumienie międzyrządowe w sprawie transferu 1200 kołowych pojazdów opancerzonych M1117 ASV Guardian w ramach amerykańskiego programu sprzedaży zagranicznej uzbrojenia.

Jak poinformowały w środę 20 stycznia greckie media, USA i Grecja zawarły porozumienie międzyrządowe w sprawie przekazania 1200 kołowych pojazdów opancerzonych M1117 ASV Guardian.

Wstępna umowa na transfer 1200 kołowych pojazdów opancerzonych M1117 ASV Guardian z armii amerykańskiej do Grecji została zawarta w 2019 roku. Wtedy rozpoczęcia dostaw pierwszej partii 800 pojazdów M1117 do Grecji spodziewano się najpierw w marcu 2020 roku, a następnie jesienią 2020, ale ostatecznie umowa została uzgodniona dopiero teraz i dostawy rozpoczną się w 2021 roku.

Dostawa pojazdów opancerzonych M1117 do Grecji będzie odbywała się bezpłatnie w ramach programu sprzedaży nadwyżek sprzętu wojskowego Departamentu Obrony USA, natomiast strona grecka, zgodnie z przyjętą praktyką, płaci za dekonserwację, naprawy, szkolenia, doposażenie i transport sprzętu, a także szkolenie personelu.

14-tonowy pojazd opancerzony M1117 Guardian, wyprodukowany przez Textron Corporation, będący rozwinięciem transportera opancerzonego Commando, został pierwotnie opracowany dla amerykańskiej żandarmerii wojskowej, ale w 2000 roku był aktywnie kupowany przez armię amerykańską jako rodzaj „lekkiego transportera” do użycia w operacjach bojowych w Iraku i Afganistanie zamiast samochodów HMMWV. W sumie armia amerykańska zakupiła 2058 jednostek. Do tej pory główna część maszyn M1117 jako zbędnych została przeniesiona do magazynu i teraz powinna zostać przetransportowana do Grecji.

Przypomnijmy, że w 2020 roku osiągnięto również podobne porozumienie w sprawie transferu 350 bojowych wozów piechoty M2A2 Bradley do Grecji z armii USA i Gwardii Narodowej.

Jak informowaliśmy, z powodu narastającego konfliktu z Turcją, Grecja planuje rozbudowę swoich sił zbrojnych. Kraj ma zamiar zainwestować w swój przemysł obronny, sprzęt oraz personel wojskowy – powiedział w poniedziałek rzecznik greckiego rządu Stelios Pecas.

Rzecznik rządu podkreślił, że tureccy przywódcy niemal codziennie „grożą wojną” i wygłaszają „prowokacyjne opinie”. Zadeklarował, że Grecja jest w stanie zrobić wszystko, by bronić swojej suwerenności.

