Grecja nie zamierza wysyłać na Ukrainę rosyjskich systemów rakiet przeciwlotniczych S-300 – poinformował w niedzielę portal Europejska Prawda.

Jak poinformował portal Europejska Prawda, podczas niedzielnej konferencji prasowej premier Grecji Kyriakos Mitsotakis oświadczył, że Grecja nie zamierza wysyłać na Ukrainę rosyjskich systemów rakiet przeciwlotniczych S-300.

Podczas konferencji prasowej Mitsotakis został zapytany, czy grecki rząd zamierza wysłać na Ukrainę pojazdy opancerzone wraz z greckim wojskiem do szkolenia Ukraińców, a także kompleksy S-300.

Premier odpowiedział kategoryczną odmową, mówiąc, że nie ma mowy o wysyłaniu na Ukrainę kompleksów S-300 i dodał, że jakiekolwiek wsparcie dla Ukrainy nie powinno odbywać się kosztem osłabienia obrony Grecji.

Wspomniał również o porozumieniu z Niemcami w sprawie dostarczenia na Ukrainę starych greckich BWP-1 i równoczesnemu zastąpieniu ich niemieckimi pojazdami opancerzonymi typu Marder1A3, zaznaczając, że negocjacje wciąż trwają.

