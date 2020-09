WTO: USA naruszyły zasady handlu międzynarodowego wypowiadając Chinom wojnę celną

Światowa Organizacja Handlu (WTO) stwierdziła we wtorek, że Stany Zjednoczone naruszyły zasady globalnego handlu nakładając wielomiliardowe cła na chińskie wyroby w wojnie handlowej wypowiedzianej Chinom przez Donalda Trumpa. Zdaniem Waszyngtonu orzeczenie to potwierdziło, że WTO jest niezdolna do powstrzymania „szkodliwych” praktyk Pekinu.

Jak podała agencja Reutera, trzyosobowy panel WTO zajmujący się rozstrzyganiem sporów orzekł, że amerykańskie cła nałożone na wyroby z Chin o wartości ponad 200 mld dolarów złamały zasady handlu, ponieważ miały zastosowanie tylko do Chin i były powyżej maksymalnych stawek uzgodnionych przez Stany Zjednoczone. Zdaniem panelu Waszyngton nie przedstawił wystarczającego wyjaśnienia, dlaczego zastosowane przez niego środki były uzasadnionym wyjątkiem.

Panel zalecił Stanom Zjednoczonym „dostosowanie swoich środków do powziętych zobowiązań”, ale także zachęcił obie strony do pracy nad rozwiązaniem sporu.

W 66-stronicowym raporcie panelu zaznaczono, że WTO odnosi się wyłącznie do środków zastosowanych przez USA, a nie do działań odwetowych Chin, których USA nie zaskarżyły do WTO. „Panel zdaje sobie sprawę z szerszego kontekstu, w jakim obecnie funkcjonuje system WTO, który odzwierciedla szereg bezprecedensowych napięć w światowym handlu” – napisano w dokumencie.

Robert Lighthizer, przedstawiciel ds. handlu w gabinecie Donalda Trumpa skomentował wtorkowe orzeczenie WTO następującymi słowami: „Ten raport panelu potwierdza to, co administracja Trumpa mówi od czterech lat: WTO całkowicie nie nadaje się do powstrzymania chińskich szkodliwych praktyk technologicznych”.

Jak stwierdza Reuters, Stany Zjednoczone mogą odwołać się od dzisiejszego wyroku, jednak sprawa zawiśnie w próżni, ponieważ Waszyngton już zablokował powołanie sędziów do organu odwoławczego WTO, uniemożliwiając zwołanie minimalnej liczby sędziów wymaganej do rozpatrywania spraw.

W połowie stycznia 2020 r., po blisko dwóch latach wojny handlowej, Stany Zjednoczone i Chiny podpisały porozumienie w sprawie „pierwszej fazy” umowy handlowej. Według niego Chiny zobowiązały się do zwiększenia zakupów towarów amerykańskich o około 200 miliardów dolarów w stosunku do poziomu z 2017 roku, w tym produktów rolnych i przemysłowych, energii i usług. Nadal obowiązują dodatkowe cła na chińskie towary o wartości 370 miliardów dolarów.

Kresy.pl / Reuters / Interfax