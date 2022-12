Ukraina zdołała wyeksportować ponad 14 mln ton ziarna

Centrum Koordynacyjne odpowiadające za realizację lipcowych umów zbożowych podało jaką część swojego ziarna Ukraińcy zdołali wyeksportować przez Morze Czarne.

Według danych zacytowanych w niedzielę przez portal Korrespodent.net w czasie wojny z Rosją Ukraina zdołała z trzech swoich portów wyeksportować 14 138 997 ton zbóż. Do portów tych, za zezwoleniem Centrum Koordynacyjnego, przybyło łącznie 560 statków.

Tylko 17 grudnia cztery statki opuściły ukraińskie porty, wywożąc łącznie 115,7 tys. ton zboża i innej żywności w ramach mechanizmu wypracowanego w lipcu.

Do Turcji płyną dwa statki Falcon S przewożący 19 tys. ton ziarna słonecznika i Kerem, który w ładowniach ma 29 tys. ton pszenicy. Statek Nymphi dostarczy do Tunezji 25,7 tys. ton kukurydzy. Statek Gulmar przewozi 42 tys. ton kukurydzy do Hiszpanii.

Centrum zaznaczyło, że „ziarno, które dotze do miejsca przeznaczenia, może zostać przetworzone, a następnie przetransportowane do innych krajów”.

Dodatkowo do ukraińskich portów zmierzają też trzy statki do przewozu ładunków suchych, które w sobotę przepłynęły przez morski czarnomorski korytarz humanitarny.

Czarnomorska inicjatywa zbożowa to zestaw dwóch umów: jednej podpisanej między ONZ, Turcją i Ukrainą oraz drugiej, której sygnatariuszem jest nie Ukraina, lecz Rosja. Regulują one zasady wywozu zboża z ukraińskich portów przez Morze Czarne, w tym kontrolę statków. Umowy zostały podpisane 22 lipca w Stambule. Wcześniej Rosja blokowała porty Ukrainy, co powodowało zagrożenie dla bezpieczeństwa żywnościowego globalnego Południa.

Pod koniec października Rosja ogłosiła wyjście z umowy, a po kilku dniach powróciła do jej przestrzegania.

korrespondent.net/kresy.pl