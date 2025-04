Spadki na giełdzie i historyczny rekord ceny złota po werbalnym ataku Trumpa na szefa FED

Gdyby to obywatel Polski zdecydował się na podpalenie na zlecenie obcych służb, to trzeba to traktować jako akt zdrady - oświadczył w poniedziałek premier Donald Tusk. Na wtorkowym posiedzeniu Rady Ministrów rząd omówi m.in. kwestię zwiększenia kar dla podpalaczy.

W poniedziałek premier Donald Tusk i szef MSWiA Tomasz Siemoniak uczestniczyli w odprawie służb w Grzędach w Biebrzańskim Parku Narodowym, który od dwóch dni jest trawiony przez pożar. Jak podkreślił premier, "na razie nie ma sygnału, że pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym był konsekwencją celowego podpalenia".

"Jeśli miałoby dojść do podpaleń na zlecenie obcych służb, za pieniądze, to [jestem za tym], aby kary były jak najostrzejsze. W przypadku gdyby to obywatel Polski zdecydował się na zlecenie służb [na podpalenie], moim zdaniem trzeba to traktować jako akt zdrady. To jest poza dyskusją" - powiedział szef rządu.