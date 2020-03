NBP zapowiedział kolejny dodruk pieniędzy

Narodowy Bank Polski dwukrotnie w ciągu tygodnia ogłaszał zwiększenie masy pieniężnej na rynku. W środę bank centralny ogłosił kolejny dodruk złotówek.

„26 marca 2020 r. o godz. 11.00 odbędzie się kolejna operacja strukturalna, polegająca na skupie papierów wartościowych w ramach operacji typu outright. Szczegółowe informacje zostaną podane w dniu jutrzejszym” – oświadczenie NBP zacytował w środę portal Business Insider. Pieniądze na ten cele zostaną wydrukowane. Portal przypomina, że to trzeci taki komunikat w ciągu ostatnich dni. W poprzedni czwartek bank centralny zapowiedział druk 2,66 mld zł, a w poniedziałek dodatkowo 5,62 mld zł. Deklarowano wówczas, że kolejnego dodruku w marcu nie będzie.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

„Można spodziewać się, że podobnie jak w dwóch poprzednich razach bank rzuci na rynek 10 mld zł i za część tej kwoty skupi pakiety obligacji” – twierdzi Business Insider. Portal zaznaczył, że w ten sposób władze obniżyły koszty zadłużania. Po zaprezentowaniu planów tak zwanej „tarczy antykryzysowej”, czyli zestawu środków jakich rząd Mateusza Morawieckiego chce użyć do stymulowania gospodarki w obliczu kryzysu wywołanego przez pandemię koronawirusa, oprocentowanie polskich obligacji 10-letnich wzrosło do 2,2 proc. Interwencyjny skup przeprowadzony przez NBP obniżył je do 1,8 proc.

Środa była w Polsce pierwszym dniem generalnej kwarantanny w czasie której rząd zakazał opuszczania domów poza koniecznością dojeżdżania do pracy, na zakupy lub do rodziny. Zakazane są także zebrania ludzi większe niż dwuosobowe. Może to oznaczać dodatkowe problemy dla gospodarki. Pierwsze skutki zablokowania gospodarki przez pandemię koronawirusa odnotowano już w Norwegii, gdzie w ciągu dwóch tygodni bezrobocie wzrosło o 350 proc. do ponad 10 proc.

W środę wieczorem w Polsce było 1051 osób zakażonych koronawirusem. Spowodował on 14 ofiar śmiertelnych.

Czytaj także: Światowa rewolucja koronawirusa

businessinsider.com/kresy.pl