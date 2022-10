Apple rezygnuje ze współpracy z czołowym chińskim koncernem elektronicznym

Apple wstrzymało plany wykorzystania w swoich produktach podzespołów chińskiej firmy Yangtze Memory Technologies Co. (YMTC).

Informację taką podała w poniedziałek agencja Nikkei Asia powołując się na anonimowe źródła w kręgach korporacyjnych. Posunięcie to ma miejsce w trakcie kolejnych posunięć władz USA mających ograniczyć współpracę amerykańskich koncernów wysokich technologii z chińskimi kooperantami. Według Nikkei decyzja Apple jest znakiem, że „represalia Waszyngtonu wywołują efekt mrożący w dół łańcucha dostaw”.

Agencja podkreśliła, że decyzja nastąpiła już po tym, gdy Apple zakończyło wielomiesięczny proces certyfikacji podzespołu flash 3D NAND firmy YMTC do użytku w iPhone’ach. Tymczasem administracja Joe Bidena USA przedstawiła na początku tego miesiąca ostrzejsze ograniczenia handlowe wobec Chin. Masowa produkcja nowoczesnego podzespołu przez YMTC zaczęła się zaledwie rok wcześniej.

Podzespoły flash NAND są kluczowym elementem wszystkich urządzeń elektronicznych, od smartfonów i komputerów osobistych po serwery. 128-warstwowe chipy YMTC są zdecydowanie najbardziej zaawansowane wśród chińskiej produkcji, choć wciąż są o jedno lub dwie generacje za liderami rynku, takimi jak Samsung Electronics i Micron.

Apple pierwotnie planowało rozpocząć korzystanie z podzespołów YMTC już w tym roku, ponieważ są one co najmniej o 20 proc. tańsze niż te wiodących rywali, powiedzieli dyrektorzy zaopatrzenia. Jednak według kilku źródeł rosnąca presja geopolityczna i krytyka ze strony amerykańskich polityków skłoniły Apple do zmiany kursu. „Produkty zostały zweryfikowane, ale nie trafiły na linie produkcyjne, gdy rozpoczęła się masowa produkcja nowego iPhone’a” – powiedziało anonimowe źródło agencji.

7 października władze USA umieściły YMTC na tzw. liście niezweryfikowanej. Firma jest umieszczana na tej liście, gdy urzędnicy amerykańscy nie mogą zweryfikować, kim są jej właściciele końcowi. Według nowych przepisów firmy amerykańskie nie mogą udostępniać żadnych projektów, technologii, dokumentów ani specyfikacji firmom z listy niezweryfikowanych przedsiębiorstw zagranicznych bez uzyskania specjalnych licencji.

Co więcej, wysoki rangą urzędnik Departamentu Handlu USA powiedział Nikkei Asia, że ​​firmy dodane do tej listy „prawdopodobnie” zostaną dodane do oficjalnej czarnej listy kontroli eksportu – jeśli nie będą w stanie dostarczyć niezbędnych informacji w określonym czasie, zwykle około 60 dni. Nowe zasady, między innymi, zabraniają amerykańskim producentom chipów i innych podzespołów świadczenia usług lub wsparcia technicznego, które pomogłyby chińskim firmom w produkcji zaawansowanych chipów. 128-warstwowe układy pamięci YMTC są objęte zakresem tych zasad.

Założona w 2016 roku firma YMTC obecnie zwiększa produkcję w swojej drugiej fabryce chipów, która ma rozpocząć masową produkcję w tym roku. Potencjalna umowa z Apple była postrzegana przez branżę jako duży sukces chińskiego sektora półprzewodników, ponieważ dowodziła jego zdolności do dostarczania wysokiej jakości produktów dla najlepszych światowych marek.

YMTC zintensyfikowało wysiłki na rzecz zmniejszenia zależności od amerykańskiego sprzętu i komponentów do produkcji chipów od 2020 r., po represaliach Waszyngtonu wobec technologicznego potentata Huawei Technologies.

