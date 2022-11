Generał Milley: Rosja leży na plecach [+VIDEO]

Proponując wymianę jeńców prezydent Ukrainy traktuje jako takich także cywilów, którzy wyjechali lub zostali wywiezieni do Rosji.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział we wtorek, że jedyna formuła wymiany jeńców jakie realizacji oczekuje, to formuła "wszyscy za wszystkich". Jednocześnie opisał co rozumie pod określeniem "wszyscy".

Musimy wspólnie pracować nad jedynym realnym modelem uwolnienia jeńców – „wszyscy za wszystkich” – prezydent Ukrainy powiedział, zwracając się we wtorek za pośrednictwem łącza wideo do uczestników szczytu G20, jaki odbywa się we wtorek w Indonezji.