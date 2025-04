FT: Putin proponuje zawieszenie działań wojennych wzdłuż obecnej linii frontu

Władimir Putin zaproponował zawieszenie działań wojennych na Ukrainie wzdłuż obecnej linii frontu, informuje Financial Times. Propozycja została przekazana wysłannikowi Trumpa podczas ostatniego spotkania w Petersburgu. Waszyngton rozważa uznanie rosyjskiej kontroli nad Krymem i częściami czterech ukraińskich obwodów.

Władimir Putin zaproponował zawieszenie działań wojennych na Ukrainie wzdłuż obecnej linii frontu – informuje Financial Times powołując się na osoby zaznajomione z przebiegiem rozmów. Według źródeł, propozycja została przedstawiona podczas spotkania z wysłannikiem prezydenta USA Donalda Trumpa, Steve’em Witkoffem, które odbyło się na początku kwietnia w Petersburgu.

Putin miał przekazać, że Rosja jest gotowa zrzec się roszczeń do części terytoriów czterech ukraińskich obwodów – donieckiego, ługańskiego, chersońskiego i zaporoskiego – pozostających pod kontrolą Kijowa. Stany Zjednoczone w odpowiedzi przedstawiły propozycje zakładające m.in. uznanie przez Waszyngton rosyjskiej aneksji Krymu oraz zaakceptowanie faktycznej kontroli Moskwy nad pozostałymi okupowanymi terytoriami.

Financial Times podkreśla, że jest to pierwszy od trzech lat wojny sygnał ze strony Kremla gotowości do ograniczenia wcześniejszych żądań terytorialnych. Jednocześnie, jak poinformowali portal źródła z kręgów europejskiej dyplomacji, istnieje ryzyko, że propozycja Putina ma charakter taktyczny i ma na celu uzyskanie dalszych ustępstw ze strony Trumpa. „Na Kijów wywierana jest obecnie duża presja, aby zrezygnował z pewnych rzeczy, aby Trump mógł ogłosić zwycięstwo” – stwierdził jeden z informatorów.

Rozmowy są prowadzone w ścisłej tajemnicy. „Trwają intensywne prace. Rozmawiamy z Amerykanami. Praca jest trudna i zajmuje dużo czasu, więc trudno oczekiwać natychmiastowych rezultatów, a praca nie może być wykonywana publicznie” – powiedział rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.

Prezydent Trump napisał w mediach społecznościowych, że liczy na zawarcie umowy w tym tygodniu. Z kolei prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że nie otrzymał oficjalnej propozycji od Trumpa, lecz wyraził gotowość do rozmów po wprowadzeniu zawieszenia broni. „Są sygnały, pomysły, dyskusje, ale to nie jest oficjalna propozycja” – powiedział. „Jeśli taka propozycja się pojawi, odpowiemy”.

Według Financial Time”, propozycja USA obejmuje rozmieszczenie europejskich sił pokojowych oraz oddzielnych, nienależących do NATO formacji, które monitorowałyby przestrzeganie zawieszenia broni wzdłuż frontu. Ukraina miałaby zobowiązać się do nieodzyskiwania terytoriów siłą, natomiast Rosja – do wstrzymania ofensywy.

Rosja odrzuciła część amerykańskich sugestii, w tym obecność wojsk NATO. W ocenie osób bliskich rozmowom, Moskwa mogłaby zgodzić się na ograniczenie roszczeń terytorialnych w zamian za szersze ustępstwa geopolityczne, w tym uznanie Krymu i zablokowanie akcesji Ukrainy do NATO.

ft.com/Kresy.pl