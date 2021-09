Etiopia wydala urzędników ONZ

Etiopia wydala siedmiu wysokich rangą urzędników ONZ, poinformowało w czwartek ministerstwo spraw zagranicznych kraju. Nastąpiło to dwa dni po tym, jak ONZ poinformowało, że setki tysięcy ludzi w północnym regionie Tigraj prawdopodobnie doświadczają głodu.

Siedem osób, w tym szef Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF) i szef Biura Narodów Zjednoczonych ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej (UNOCHA), ma 72 godziny na wyjazd z kraju, ministerstwo podało w oświadczeniu, oskarżając ich o ” wtrącanie się” w sprawy wewnętrzne.

We wtorek szef pomocy ONZ Martin Griffiths powiedział, że prawie trzymiesięczna „blokada” ograniczyła dostawy pomocy do 10% tego, co jest potrzebne w rozdartym wojną regionie.

Z kolei władze etiopskie oskarżyły anonimowych pracowników ONZ w kraju o faworyzowanie, a nawet uzbrajanie sił tigrajskich, choć nie przedstawiły żadnych dowodów na poparcie swoich oskarżeń.

Organizacja Narodów Zjednoczonych podała wcześniej, że setki ciężarówek z pomocą humanitarną nie wróciły z dotkniętego wojną regionu Tigraj w Etiopii, a ich zniknięcie jest „główną przeszkodą” w przyspieszeniu akcji humanitarnej.

Ujawnienie Światowego Programu Żywnościowego ONZ (WFP) pojawia się pośród rosnących obaw przed klęską głodową w Tigraj, gdzie ONZ wcześniej szacowała, że ​​400 000 ludzi borykało się z warunkami głodu.

Od 12 lipca do Tigraj wjechało 445 zakontraktowanych ciężarówek, ale tylko 38 wróciło, powiedziała w oświadczeniu rzeczniczka WFP Gemma Snowdon. „W tej chwili jest to główna przeszkoda w przyniesieniu pomocy humanitarnej do Tigraj. Nie jesteśmy w stanie montować konwojów o znacznych rozmiarach z powodu braku ciężarówek” – powiedział Snowdon.

„Kontynuujemy współpracę z przewoźnikami i władzami lokalnymi w Tigraj w celu wypuszczenia ciężarówek”. WFP nie ma informacji o tym, gdzie są ciężarówki ani do czego są używane, powiedział Snowdon. Tigraj jest pogrążony w konflikcie od listopada, kiedy premier Abiy Ahmed wysłał wojska, by obalić regionalną partię rządzącą, Ludowy Front Wyzwolenia Tigraj, co, jak powiedział, nastąpiło w odpowiedzi na ataki TPLF na obozy wojskowe.

Laureat Pokojowej Nagrody Nobla z 2019 r. obiecał szybkie zwycięstwo, ale TPLF odbiła w czerwcu znaczną część Tigraj, w tym stolicę Mekele, następnie Abiy ogłosił humanitarne zawieszenie broni.

ONZ twierdzi, że Tigraj pozostaje pod „faktyczną blokadą” i ostrzega przed „nadciągającą katastrofą”, ponieważ walki przeciągają się i rozprzestrzeniają na sąsiednie regiony. Władze etiopskie i rebelianci z Tigraj obwiniają się nawzajem o blokowanie konwojów humanitarnych próbujących dotrzeć do regionu.

W czwartek rządowe konto na Twitterze odnosiło się do „podejrzeń, że TPLF (zajmuje) ciężarówki dla własnej logistyki”. Rzecznik TPLF, Getachew Reda, przytoczył przeszkody, na jakie napotykali kierowcy wjeżdżający do Tigraj z sąsiedniego regionu Afar.

„Kierowcy ciężarówek zleconych przez ONZ skarżą się na dostępność paliwa, obawy, nękanie w punktach kontrolnych, wielomiesięczne uwięzienie w Afar itp.” – powiedział na Twitterze.

Przedstawiciel organizacji humanitarnej w Tigraj, wypowiadając się pod warunkiem zachowania anonimowości, powiedział, że wielu kierowców ciężarówek było Tigrajanami i spotkało się z nękaniem o podłożu etnicznym na punktach kontrolnych, gdy jechali do regionu.

