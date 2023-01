Do przyszłego roku Niemcy przekażą Ukrainie 300 tysięcy sztuk amunicji do Gepardów

W środę we Lwowie Prezydent Andrzej Duda poinformował, że Polska podjęła decyzję o przekazaniu Ukrainie kompanii czołgów Leopard. Podkreślił, że to element budowania międzynarodowej koalicji w tej sprawie. „Przede wszystkim chcemy, żeby była to koalicja międzynarodowa” - zaznaczył.

Szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szrot został zapytany w piątek w Radiu Plus o to, czy było oficjalne pytanie do niemieckiego rządu o możliwość przekazania Leopardów Ukrainie i czy jest polsko-niemiecki dialog w tej sprawie. "To są tajniki kuchni dyplomatycznej. Oczywiście różne komunikaty płyną ze strony Niemiec, również od polityków niemieckich, również takie popierające to rozwiązanie, należy to zauważyć" - odpowiedział, cytowany na stronie Kancelarii Prezydenta.