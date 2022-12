Do Estonii dotarły armatohaubice K9 [+VIDEO]

Na zlecenie Estońskiego Centrum Inwestycji Obronnych kolejne sześć haubic samobieżnych K9 przybyło w sobotę do portu, dołączając do 12 jednostek już wcześniej dostarczonych do Estonii przez Koreę Południową.

„Zgodnie z Narodowym Planem Rozwoju Obrony, 24 jednostki artylerii samobieżnej zostaną dostarczone z Korei Południowej do Estonii w ciągu czterech lat za łączny koszt 81,5 mln euro” – głosi komunikat prasowy. Koszt obejmuje również szkolenie instruktorów i personelu obsługi, narzędzia specjalne oraz części zamienne.

Santa came early this year! 🇪🇪 K9’s arriving from Korea 👇… Nicely gift wrapped and all. We have 18 on hand now and another 18 to be delivered over the next years. pic.twitter.com/3wuhD3t7Ia

