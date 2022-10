Der Spiegel: Brukseli grozi kompromitacja w sporze z Węgrami

Komisja Europejska chce „ukarać” Węgry. Zarzuty dotyczą korupcji. Na początku grudnia zapadnie decyzja. Kraj może uniknąć kary, co byłoby kompromitacją dla Brukseli – zwraca uwagę Der Spiegel.

Bruksela wdrożyła postępowanie wobec Węgier w celu zamrożenia wypłaty 7,5 mld euro w oparciu o mechanizm „pieniądze za praworządność”. Ostateczna decyzja zostanie podjęta 6 grudnia przez ministrów finansów krajów UE. „Nie widzę wymaganej kwalifikowanej większości krajów UE dla ukarania Węgier” – podkreśla anonimowy unijny dyplomata, cytowany w piątek przez Der Spiegel.

Niemiecki tygodnik pisze, że KE „ułatwiła Orbanowi zadanie”. Chodzi o zgodę KE dla 17 przedsięwzięć reformatorskich, które mają być zrealizowane do 19 listopada.

Węgry zobowiązały się do lepszej współpracy z unijnym urzędem do zwalczania korupcji, a także do dopuszczania do przetargów więcej niż tylko jednego oferenta.

Węgierskie władze mają też powołać specjalny urząd, którego zadaniem będzie walka z korupcją.

Der Spiegel zarzuca Komisji, że uzgodniona lista reform pozwala Orbanowi na „odegranie spektaklu” pod tytułem „Mam dobrą wolę”. „Jeżeli Orban zrealizuje wszystkie punkty z listy, dostanie swoje pieniądze” – podkreśla źródło w dyplomacji UE.

„W Polsce rząd może być przedmiotem sankcji, ponieważ powołał Izbę Dyscyplinarną i obsadził na nowo gremium odwoławcze dla sędziów, co było widoczne dla wszystkich. Niedemokratyczne elementy w systemie Orbana są dużo trudniejsze do zidentyfikowania” – pisze gazeta, dodając, że „z formalnego punktu widzenia system demokratyczny na Węgrzech nie został naruszony”.

Zdaniem niemieckiego medium byłaby to „kompromitacja” Brukseli.

Komisja Europejska zaleciła we wrześniu zawieszenie około 7,5 miliarda euro z Funduszu Spójności dla Węgier. Decyzję poparł komisarz Janusz Wojciechowski z PiS.

„Chodzi o naruszenia praworządności, które zagrażają wykorzystaniu i zarządzaniu funduszami UE” – powiedział komisarz UE ds. budżetu Johannes Hahn. „Nie możemy stwierdzić, że budżet UE jest wystarczająco chroniony”.

Zdaniem KE w węgierskich przepisach istnieją systemowe nieprawidłowości dotyczące zamówień publicznych, niewystarczające zabezpieczenia przed konfliktami interesów, uchybienia w skutecznym ściganiu oraz niedociągnięcia w innych środkach zwalczania przekupstwa.

spiegel.de / Kresy.pl