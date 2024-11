Dania przekaże Ukrainie 130 mln euro na rozwój przemysłu zbrojeniowego oraz samoloty F-16

Podczas wizyty premier Danii Mette Frederiksen na Ukrainie ogłoszono, że Kijów otrzyma 130 mln euro na rozwój przemysłu zbrojeniowego. Ponadto Kopenhaga wyśle na wschód kolejne samoloty F-16.

Premier Danii Mette Frederiksen przyjechała na Ukrainę. We wtorek miało miejsce spotkanie z Wołodymyrem Zełenskim. Podczas wizyty zapowiedziano, że Kopenhaga przekaże Kijowowi 130 mln euro na rozwój przemysłu obronnego.

Pieniądze mają zostać przeznaczone na rozwinięcie produkcji ukraińskich pocisków i dronów. Jak podkreśla Kijów, Kopenhaga przekazała ponad 20 pakietów pomocowych, a wysiłek obu państw stworzył specjalny model umożliwiający rozwój przemysłu.

„Dzisiaj mamy nowy pakiet wsparcia z Danii, skoncentrowany przede wszystkim na dalekosiężnych zdolnościach, których nasz kraj pilnie potrzebuje. Wspólnie stworzyliśmy specjalny duński model rozwoju przemysłu obronnego Ukrainy i będziemy nadal wzmacniać tę współpracę. Już teraz przygotowujemy się do dalszych wspólnych wysiłków na europejskim szczeblu instytucjonalnym” – prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski na portalu X.

A thousand days of full-scale war is a very difficult path, and we are enduring it because we have friends like Denmark by our side, and leaders like Prime Minister Mette Frederiksen.

I am deeply grateful to Mette Frederiksen for her personal leadership, her team, and the Danish… pic.twitter.com/CDIyklB4zF

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 19, 2024