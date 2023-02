CNN: USA ogłoszą pakiet pomocy dla Ukrainy wart 2 mld dol. w rocznicę rosyjskiej inwazji

Według źródeł stacji CNN, nowy pakiet będzie obejmował m.in. rakiety do systemów HIMARS, amunicję artyleryjską kal. 155 mm i kilka typów dronów. Dotyczyć ma zamówień w amerykańskim przemyśle.

W czwartek CNN podała, że administracja prezydenta Joe Bidena ma oficjalnie ogłosić nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy w piątek, 24 lutego – w 1. rocznicę rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Stacja twierdzi, w oparciu o swoje źródło, że pakiet będzie wart 2 mld dolarów. Ma on być realizowany w ramach programu Ukraine Security Assistance Initiative (USAI), a nie tzw. wypłaty prezydenckiej (presidential drawdown). To oznacza, że sprzęt i broń nie będą pochodzić z amerykańskich magazynów, ale będą kontraktowane w przemyśle USA. Trafią zatem do ukraińskich żołnierzy w późniejszym terminie. Miałoby to być sygnałem długoterminowej perspektywy amerykańskiego wsparcia dla Kijowa.

Według informacji CNN, nowy pakiet będzie obejmował: rakiety do systemów HIMARS, amunicję artyleryjską kal. 155 mm, drony różnych typów, sprzęt do zwalczania bezzałogowców, sprzęt do rozminowywania, systemy bezpiecznej łączności oraz fundusze na szkolenia żołnierzy i konserwację sprzętu.

Jak pisaliśmy, podczas swojej wizyty w Kijowie kilka dni temu, prezydent USA Joe Biden ogłosił kolejny pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy o wartości prawie 500 milionów dolarów, w tym amunicję do systemów HIMARS i artylerii lufowej, a także ppk Javelin i radary obrony powietrznej. W tym przypadku chodzi jednak o kolejną, 32. z kolei, wypłatę prezydencką. Zapowiedział też kolejne sankcje wobec Rosji.

Dziś, w piątek 24 lutego, przypada 1. rocznica rosyjskiej inwazji na Ukrainę w 2022 roku.

