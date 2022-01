„Chcę złożyć ważną deklarację”. Rząd zapowiada korekty w Polskim Ładzie

W ramach korekty Polskiego Ładu, rząd planuje m.in. rozszerzenie tzw. ulgi dla klasy średniej na dochody z emerytury, renty, świadczenia ZUS czy umowy-zlecenia. Premier Morawiecki zadeklarował, że osoby zarabiające do 12800 zł, których status w 2022 r. pogorszy się, będą mogły otrzymać zwrot, porównując rok 2022 do 2021.

W piątek na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że rząd planuje wprowadzenie zmian do Polskiego Ładu, czyli szerokiej reformie systemu podatkowego, w założeniu opartej na zasadzie solidarnościowej.

Premier powiedział, że rząd chce rozszerzyć tzw. ulgę dla klasy średniej, tj. osób o dochodach do 12800 zł, na dochody z emerytury, renty, świadczenia ZUS, umowy-zlecenia, a także dla nauczycieli akademickich. Tym samym, w przypadku osób zarabiających do 12800 zł brutto miesięcznie reforma ma być w jakimś stopniu korzystna lub neutralna.

Zostanie też rozszerzona ulga dla samotnych rodziców. Ci, którzy płacą podatek niższy niż kwota ulgi, tj 1500 zł, będą mogły otrzymać zwrot z tytuły niewykorzystania ulgi. Zgodnie z założeniem, ze zmian tym ma skorzystać 320 tys. podatników.

Planuje się też wyrównanie dla Organizacji Pożytku Publicznego związane z tzw. 1 proc. Takie organizacje mają mieć zagwarantowane, że od 2023 r. za rok podatkowy 2022 otrzymają nie mniej niż w latach poprzednich, przy czym sam mechanizm ma pozostać taki, jak do tej pory.

„Polski Ład to najbardziej solidarnościowa reforma systemu podatkowego” – powiedział Morawiecki. „Chcemy, żeby Polacy zarabiali więcej” – dodał. W jego ocenie, na nowym systemie skorzysta około 18-19 mln Polaków.

„Dlatego dzisiaj chcę złożyć ważną deklarację. Jeżeli ktoś ma wątpliwości, czy w tym nowym systemie otrzyma wyższe wynagrodzenie bądź takie same, zarabiając do 12,8 tys. zł, to jeśli 2022 r. pogorszył status jakiejkolwiek osoby – będzie można otrzymać zwrot (porównując 2022 r. do 2021). Wszelkie korekty zostaną wprowadzone do systemu w najbliższych tygodniach” – powiedział Morawiecki.

Szef rządu zaznaczył, do tej pory osoby zarabiające powyżej 20 tys. zł miesięcznie płacili procentowo składkę zdrowotną niższą, niż ci, którzy zarabiali dużo mniej.

„Kwota wolna powoduje, że do 30 tys. zł rocznie nie zapłacimy podatku. Poszerzamy tę zmianę o dodatkowe rozwiązania” – mówił premier. Podkreślił też, że rząd nie przymyka oczu „na jakiekolwiek potknięcia” i nakazał ministrowi finansów natychmiastowe korekty. „Już wyrównano wynagrodzenia dla służb mundurowych”.

Ponadto, dodatkowe wsparcie mają otrzymać osoby z niepełnosprawnościami w ramach funduszy aktywności i rehabilitacji w firmach. Według Kancelarii Premiera, firmy zatrudniające niepełnosprawnych prowadzące ZFRON i ZWA otrzymają dodatkowe środki z PFRON.

KPRM obiecuje też „Gwarancję korzyści z Polskiego Ładu”. Zgodnie z oficjalnym komunikatem, jeśli ktoś zarabia średnio do 12800 zł brutto miesięcznie i wypełnia PIT-37, to w rozliczeniu rocznym za 2022 rok „korzystniejsze byłoby rozliczenie według starych zasad”. Wówczas urząd skarbowy zwróci różnicę w rozliczeniu za 2022 r.

– Przed nami jest jeszcze wiele wyzwań, ale ta największa obniżka podatków niech nie zostanie niezauważona – powiedział premier Morawiecki. Dodał też, że rząd dokonuje obniżek w podatkach PIT, CIT i VAT.

– Pokazujemy że można zarządzać budżetem państwa w taki sposób, aby były gwarancje korzyści dla większości Polaków. Działamy na rzecz Polaków, którzy chcą tworzyć klasę średnią. Naszych oponentów bolało jak wdrażaliśmy 500 plus. Teraz też takie głosy się pojawiają. Będzie ich więcej, jak zobaczą, że system działa. Ta historyczna obniżka podatków będzie pracowała na wiele lat do przodu. Nie powinniśmy jej oceniać 19 dni po jej wprowadzeniu – zaznaczył szef rządu. Jego zdaniem, będzie to „droga szybszego wzrostu gospodarczego, poprzez bardziej sprawiedliwy system podatkowy”.

Rozszerzenie preferencji dla klasy średniej do poziomu 12 800 zł na dochody z:

✅ emerytury

✅ renty

✅ umowy-zlecenia

✅ opodatkowanych świadczeń z ZUS

