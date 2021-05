Ceuta: demonstracja przeciwko liderowi partii Vox, doszło do starć z policją [+VIDEO]

Kilkadziesiąt osób usiłowało wtargnąć do hotelu w Ceucie, gdzie przebywał lider hiszpańskiej partii Vox, Santiago Abascal. Według relacji, rzucali kamieniami i krzyczeli „Allahu Akbar”. Demonstracji nie rozwiązano, choć wcześniej partii Vox zakazano organizowania wiecu.

Santiago Abascal, lider hiszpańskiej partii Vox, przybył do Ceuty, enklawy Hiszpanii w Afryce Północnej, która w ostatnim czasie stała się celem masowego napływu nielegalnych imigrantów, głównie Marokańczyków, chcących w ten sposób przedostać się do Europy. Szacuje się, że do hiszpańskiej enklawy wtargnęło co najmniej około 8 tys. migrantów z Maroka, ale lokalne władze twierdziły, że było ich dużo więcej i obwiniały rząd w Madrycie o bierność.

W ramach tej wizyty planowano zorganizować w lokalnym parku miejskim miting. Abascal chciał okazać poparcie siłom bezpieczeństwa państwa oraz mieszkańcom Ceuty. Lewicowy rząd premiera Pedro Sancheza w Madrycie zabronił jednak organizacji wiecu, powołując się na względy bezpieczeństwa. Decyzję tę podtrzymał później Sąd Najwyższy w Andaluzji, Spotkało się to z poparciem ze strony opozycyjnej, centroprawicowej Partii Ludowej.

Abascal ostatecznie odwołał spotkanie w parku i spotkał się z mediami w hotelu, w którym przebywał. Przed hotelem pojawiło się, według mediów, kilkaset osób, które protestowały przeciwko wizycie lidera partii Vox. W okolicy obecni byli też zwolennicy tego ugrupowania.

Ponadto, grupa kilkudziesięciu lewicowych radykałów usiłowała sforsować bramę wjazdową i wedrzeć się do budynku. Twierdzili, że lider Vox, partii zdecydowanie sprzeciwiającej się imigracji, prowokuje podziały z muzułmanami. Doszło do przepychanek z policjantami. Protestujący wykrzykiwali obraźliwe hasła pod adresem Abascala i rzucali kamieniami. Według relacji, słychać było też okrzyki „Allahu Akbar” i „Sanchez na prezydenta”. Policja oddawała w powietrze strzały ostrtzegawcze. Jak poinformowała Europa Press, aresztowano co najmniej jedną osobę, rannych zostało 7 policjantów, w tym rzekomo szef lokalnej policji.

Un grupo de ceutís corea consigas contra la presencia de @Santi_ABASCAL al que acusan de provocar la división con la población musulmana@LaVanguardia pic.twitter.com/dYw8JruPiJ — Mayka Navarro (@maykanavarro) May 24, 2021

Według EFE, powołującego się na źródła policyjne, w czasie protestów tłum przeciwstawiał się policji, rozbijając szyby radiowozów i niszcząc mienie publiczne. Jak podano, radykałowie zniszczyli m. in. wizerunek Jezusa w pobliżu hotelu. W mediach zwracano uwagę, że manifestacja przeciwników Abascala nie została oficjalnie rozwiązana, choć wcześniej partii Vox zabroniono organizacji własnego mitingu.

We wtorek Abascal obarczył Sancheza odpowiedzialnością za to, co się stało w Ceucie. Jego zdaniem, hiszpański premier nie mógł znieść tego, że gdy sam odwiedził Ceutę, to został wygwizdany i zwyzywany.

– Socjalistyczna PSOE zachowuje się jak skorumpowana mafia, używając instytucji państwowych dla uniemożliwienia mitingu Vox, ale zezwalając na nielegalną manifestację z okrzykami: „Allahu akbar” i „Sanchez Prezydentem” – powiedział. Dodał, że według niego „to była zaplanowana operacja”, zaś w proteście uczestniczyło wielu Marokańczyków, którzy wcześniej nielegalnie dostali się do Ceuty.

– Nie chcą słyszeć o tym, że bronimy bezpiecznych, zmilitaryzowanych granic i żądamy technicznych oraz prawnych środków dla sił bezpieczeństwa państwa – zaznaczył. Podkreślił też, że „przedstawicielstwo rządu centralnego w Andaluzji ogranicza prawa fundamentalne wszystkich Hiszpanów, ale jednocześnie toleruje nielegalną manifestację”.

Abascal już wcześniej przyjechał do Ceuty, która uważana jest za bastion nacjonalistów. W ostatnich wyborach parlamentarnych uzyskali w niej największą ilość głosów spośród wszystkich partii. Lider Vox nazwał napływ Afrykańczyków zwykłą inwazją na hiszpańskie państwo.

Istniejąca od 2013 roku Vox uzyskała 15,1 proc. głosów w ostatnich wyborach parlamentarnych w Hiszpanii w listopadzie 2019 roku, stając się trzecią siłą w parlamencie.

