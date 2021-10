Była menadżerka Facebooka: portal zwiększa polaryzację i powoduje przemoc. WSJ: Instagram powoduje depresję

Była menadżerka Facebooka zarzuciła firmie, że jej produkty podsycają nienawiść i szkodzą zdrowiu psychicznemu dzieci. „Wall Street Journal” opisał w tym samym czasie badania na temat szkodliwego wpływu, jaki Instagram wywiera na nastoletnich użytkowników – powoduje on depresję, myśli samobójcze czy problemy z akceptacją własnego ciała.

Frances Haugen, 37-letnia analityczka danych z Iowa, pracowała dla dużych firm, w tym Google i Pinterest, ale jak stwierdziła w wywiadzie dla programu informacyjnego CBS „60 Minutes”, Facebook był „znacznie gorszy” niż wszystko, co widziała wcześniej. Kobieta zaapelowała o uregulowanie działań giganta mediów społecznościowych. Przed swoim odejściem Haugen skopiowała wiele wewnętrznych dokumentów firmy, które przekazała dziennikarzom „WSJ”. Wcześniej Haugen pracowała w Facebooku jako product manager w dziale zajmującym się dezinformacją,

„Facebook raz po raz pokazuje, że przedkłada zysk nad bezpieczeństwo. Dotuje, płaci za swoje zyski naszym bezpieczeństwem” – powiedziała Haugen. „Wersja Facebooka, która istnieje dzisiaj, dzieli nasze społeczeństwa i powoduje przemoc etniczną na całym świecie” – dodała.

Haugen jako anonimowa „sygnalistka” udostępniła dokumenty Facebooka amerykańskim prawodawcom i gazecie „The Wall Street Journal”, która w serii artykułów opisała negatywną działalność Facebooka i świadomość jego pracowników, że jego produkty, w tym Instagram, szkodzą młodym osobom.

W wywiadzie analityczka wyjaśniła jak algorytm dobierający treści do użytkownika jest zoptymalizowany pod kątem wyświetlania treści, które wywołują pożądane reakcje. Badania Facebooka wskazują, że „łatwiej jest zainspirować ludzi do gniewu niż do innych emocji”.

„Facebook zdał sobie sprawę, że jeśli zmieni algorytm na bezpieczniejszy, to ludzie spędzą mniej czasu w witrynie, będą klikać mniej reklam i zarobią mniej pieniędzy” – stwierdziła Haugen. Facebook stanął również w obliczu krytyki, że serwis napędza problemy społeczne i ataki polityczne, takie jak atak na Kapitol z 6 stycznia 2021 roku w Waszyngtonie.

„Sygnalistka” ujawniła, że podczas wyborów prezydenckich w USA w 2020 roku firma włączyła „systemy bezpieczeństwa”, ale jak tylko wybory się skończą, wyłączają je z powrotem lub zmieniają ustawienia z powrotem na takie, jakie były wcześniej, aby postawić na rozwój przed bezpieczeństwem, a to naprawdę wydaje mi się zdradą demokracji” – powiedziała Haugen. „Facebook zarabia więcej, gdy konsumujesz więcej treści. A im więcej gniewu, na który są narażeni, im więcej wchodzą w interakcje, tym więcej konsumują” – podkreśliła.

Z ujawnionych dokumentów wynika także, że celebryci, politycy i inni znani użytkownicy Facebooka byli traktowani w inny sposób niż pozostali internauci – wobec tych profili stosowano odmienne zasady moderowania lub nie stosowano ich wcale.

W odpowiedzi na ujawnione przez Haugen informacje Facebook wydał oświadczenie, w którym zakwestionował doniesienia kobiety.

„Nieustannie wprowadzamy znaczące ulepszenia, by przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się dezinformacji i szkodliwych treści” – zapewniła rzeczniczka Facebooka Lena Pietsch. „Sugerowanie, że zachęcamy do publikowania nieodpowiednich treści i nic nie robimy, jest zwyczajnie nieprawdą” – dodała.

Po serii artykułów „WSJ” sprawą zajął się Senat USA. Haugen ma zeznawać przed senacką podkomisją we wtorek.

„Wall Street Journal” opisał również badania na temat szkodliwego wpływu, jaki Instagram wywiera na nastoletnich użytkowników. Znaczna część młodych ludzi przyznała, że korzystanie z portalu pogłębiło ich problemy związane z wizerunkiem własnego ciała, depresją, myślami samobójczymi czy niepokojami.

Facebook bardzo aktywnie walczy o młodych użytkowników – nawet przedszkolaków. W drugim kwartale br. Facebook osiągnął wzrost przychodów o 56 proc. do 29,08 mld dolarów i zysku netto z 5,18 do 10,39 mld dolarów. Z należących do koncernu platform Facebook, Instagram i WhatsApp w zeszłym kwartale przynajmniej raz w miesiącu skorzystało 3,51 mld użytkowników, wobec 3,14 mld rok wcześniej. Liczba internautów korzystających z samego Facebooka zwiększyła się z 2,7 do 2,89 mld.

Kresy.pl / wsj.com / CBS / wirtualnemedia.pl / tvn24.pl