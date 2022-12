Brytyjski wywiad: Rosja prawdopodobnie otrzymała dostawę dronów-kamikadze z Iranu

W ocenie brytyjskiego wywiadu wojskowego, ostatnie doniesienia o ponownym użyciu przez Rosjan irańskich dronów-kamikadze mogą świadczyć o tym, że do Rosji dotarła z Iranu nowa partia takich systemów uzbrojenia.

W opublikowanej w piątek ocenie brytyjskiego wywiadu wojskowego na temat wojny rosyjsko-ukraińskiej, zwrócono uwagę, że podczas niedawnego ataku powietrznego na Ukrainę Rosjanie po kilku tygodniach przerwy ponownie użyli irańskich dronów-kamikadze.

Przeczytaj: Rosja wznowiła ataki na Ukrainę z użyciem irańskich dronów-kamikadze

„Po raz pierwszy od 3 tygodni pojawiły się doniesienia o atakach przy użyciu dostarczonych przez Iran bezzałogowych aparatów latających jednorazowego użytku bojowego” – czytamy w ocenie, zamieszczonej na Twitterze przez ministerstwo obrony Wielkiej Brytanii.

„Zdarzenia te należy zweryfikować, ale jest prawdopodobne, że Rosja wyczerpała swoje poprzednie zapasy kilkuset [dronów – red.] Shahed-131 i 136, a teraz otrzymała uzupełnienie” – ocenia brytyjski wywiad.

Przypomniano, że we wtorek 6 grudnia ukraińskie dowództwo poinformowało o zestrzeleniu 17 rosyjskich bezzałogowców, w tym 14 typu Shahed-136. Dzień później strona ukraińska donosiła o użyciu irańskich dronów-kamikadze przeciwko celom w obwodach zaporoskim i dniepropietrowskim. Po raz ostatni Ukraińcy informowali o użyciu przez Rosjan takiej broni 17 listopada br.

„Jeśli zostanie to zweryfikowane pozytywnie, to najprawdopodobniej Rosja zaleciła prowadzenie ataków z użyciem nowo dostarczonych systemów dronów-kamikadze” – zaznaczono.

