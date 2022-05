Braun: Kamiński do dymisji – ostrzegaliśmy, czym będzie skutkowała niekontrolowana migracja [+VIDEO]

Ostrzegaliśmy, że otwarcie Polski na niekontrolowaną migrację o charakterze masowego przesiedlenia będzie skutkowało poważnymi konsekwencjami w wymiarze społecznym i politycznym – powiedział poseł Grzegorz Braun na konferencji prasowej, poświęconej głównie sprawie zabójstwa na Nowym Świecie w Warszawie.

W piątek w Sejmie partia Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna, wchodząca w skład Konfederacji Wolność i Niepodległość, zorganizowała konferencję prasową na temat sytuacji bezpieczeństwa polskich obywateli. Bezpośrednim powodem było głośne zabójstwo na ulicy Nowy Świat w Warszawie, w nocy z 7 na 8 maja. Policja w dalszym ciągu nie ujawnia danych na temat narodowości ofiary i sprawców. Nieoficjalnie wiadomo, że zasztyletowany mężczyzna był 29-letnim Polakiem z kujawsko-pomorskiego, a jego zabójcy – cudzoziemcami. Przedstawiciele Korony Polskiej zwracali też uwagę na różne inne sprawy, które dotyczyły ograniczania wolności Polaków oraz pogarszania poczucia bezpieczeństwa w Polsce. Ich zdaniem, odpowiedzialny za tę sytuację szef MSWiA, Mariusz Kamiński, powinien podać się do dymisji.

Poseł Grzegorz Braun zwrócił uwagę, że w związku z zabójstwem na Nowym Świecie „daje o sobie znać poprawność polityczna”, gdyż policja, która poszukuje sprawców mordu, „reglamentuje informacje”, jak wcześniej policja w krajach zachodnich, pomijając informacje „o karnacji” poszukiwanych.

– Mowa jest o wszystkim, tylko nie o tym, że sprawcy najprawdopodobniej posługiwali się innym językiem, niż polski – zaznaczył polityk. Nawiązał też do sprawy ataku na rosyjskiego ambasadora. Jego zdaniem, kolejne incydenty świadczą o coraz słabszej kontroli władzy nad sytuacją bezpieczeństwa w Polsce. Skrytykował też działania ministra Mariusza Kamińskiego, który jego zdaniem zbyt wiele uwagi poświęca m.in. honorowaniu funkcjonariuszy służb ukraińskich „i najwyraźniej nie ma czasu i werwy, by zajmować się tym, co do niego należy”. Wezwał też ministrów spraw wewnętrznych i obrony narodowej, a także ich bezpośrednich zwierzchników, rządowych i partyjnych, do zajęcia się bezpieczeństwem Polaków.

– Albo zajmują się bezpieczeństwem Polaków, suwerennością i integralnością Rzeczpospolitej, albo zajmują się innymi sprawami. A czym się zajmują – widzimy, rezultaty – opłakane – dodał Braun. – Dlatego: na początek Kamiński, a potem cała reszta, do dymisji.

– Upominamy się o bezpieczeństwo Polaków na ulicach polskich miast… nie tylko w wymiarze fizycznym, ale też tożsamościowym – zaznaczył poseł. Zwrócił uwagę, że to ostatnie jest w ostatnim czasie szczególnie zagrożone. – W przestrzeni publicznej priorytetowo traktowane są barwy, pieśni, narracje, hasła innych narodów i państw, a cierpi na tym poczucie bezpieczeństwa i dbałość o polskie sprawy publiczne, polskie barwy, pieśni, o polską historię, która w niektórych przypadkach jest wręcz represjonowana.

Ostrzegł, że ta historia zapewne nie skończy się wraz ujęciem i skazaniem sprawców zabójstwa na Nowym Świecie w Warszawie.

– Myśmy ostrzegali, mówiliśmy od trzech miesięcy, że otwarcie na przestrzał Rzeczpospolitej Polskiej na niekontrolowaną migrację, o charakterze nie tylko uchodźstwa wojennego, ale po prostu o charakterze masowego przesiedlenia, będzie skutkowało poważnymi (…) konsekwencjami w wymiarze społecznym i politycznym – powiedział Grzegorz Braun.

Wezwał też policję, by nie taiła informacji o sprawcy zabójstwa, jeśli te informacje ustaliła. – A jeśli nie ustaliła, to mamy skandal. (…) Niestety, naśladujemy najgorsze wzorce zachodnie w przyjmowaniu hipokryzji w tych sprawach za oficjalny imperatyw. Mariusz Kamiński do dymisji!

Przypomnijmy, że w nocy z soboty na niedzielę (7/8 maja) policja otrzymała zgłoszenie od obsługi sklepu całodobowego na rogu ulic Nowy Świat i Foksal w Warszawie, do którego wszedł zakrwawiony mężczyzna. Gdy pracownicy sklepu zaczęli udzielać mu pomocy, zauważyli, że ma rany kłute na plecach. Na miejsce wezwano policję i pogotowie ratunkowe. Pomimo udzielonej pomocy mężczyzna zmarł. Według nieoficjalnych ustaleń, m.in. „Gazety Wyborczej”, portalu „Warszawa w pigułce” i portalu „Interia”, mężczyzna stał się ofiarą napaści, ponieważ stanął w obronie dwóch kobiet zaczepianych przez grupę – najprawdopodobniej pijanych – cudzoziemców. Później, także nieoficjalnie, media ustaliły, że zabitym był 29-latek pochodzący z województwa kujawsko-pomorskiego, z okolic Tucholi.

Kresy.pl