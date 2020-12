Bolsonaro: pośpiech ze szczepieniami jest nieuzasadniony

„Nie będziemy upolityczniać (kwestii pandemii). Nie śpieszy mi się z wydawaniem pieniędzy. Śpieszy mi się, żeby ratować życie ludzi. Nie chcę nikogo oceniać, ale to bardzo podejrzane, że tak nas ponaglają, żebyśmy wydali te 20 mld reali na zakup szczepionki” – powiedział Bolsonaro i skrytykował jeden z koncernów farmaceutycznych.

„W kontrakcie (na szczepionki) jest powiedziane wprost, że (…) nie ponosi odpowiedzialności za efekty uboczne. Jeśli się zamienisz w krokodyla, to twój problem” – stwierdził ze śmiechem prezydent.

W czwartek Najwyższy Sąd Federalny (STF) Brazylii zdecydował, że szczepienie będzie obowiązkowe, ale nie przymusowe. Władze regionalne i lokalne upoważnione zostały do nakładania sankcji na osoby, które się nie zaszczepią.

W sobotniej rozmowie Bolsonaro zapowiedział jednak, że szczepienie będzie dobrowolne. Poinformował również, że sam nie zamierza się zaszczepić.

„Obywatel to jedno, a prezydent to co innego, ale ponieważ nigdy nie ukrywałem swoich opinii to mówię wprost: nie wezmę szczepionki. Jeśli ktoś uważa, że moje życie jest w niebezpieczeństwie, to jest to tylko mój problem i kropka” – oświadczył. „Od początku zawsze mówiłem, że ten wirus jest jak deszcz, spadnie na wszystkich” – podsumował.

Według danych z niedzieli, w przeciągu 24 godzin w Brazylii odnotowano 408 zgonów powiązanych z koronawirusem. Od początku pandemii w kraju zmarło ponad 186 tys. osób zarażonych koronawirusem, a zakaziło się 7,21 mln.

Jak podał „Washington Post”, w jednym z ostatnich sondaży 37% ankietowanych uznało rząd Bolsonaro za „wspaniały lub dobry”, podczas gdy 32% uznało go za „zły lub okropny”. Ten ostatni wskaźnik spadł o dwa punkty procentowe od poprzedniej analogicznej ankiety przeprowadzonej w sierpniu. Akceptacja dla jego rządów jest najwyższa od czasu objęcia urzędu w 2019 roku.

Kresy.pl / france24.com / gazetaprawna.pl / washingtonpost.com