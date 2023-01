Błaszczak: Powstaje nowa dywizja Wojska Polskiego. Otrzyma czołgi K2 i Abrams

Między 16. i 18. Dywizją Zmechanizowaną powstaje nowa 1 Dywizja Piechoty Legionów, która będzie działała przede wszystkim na terenie województwa podlaskiego – oświadczył w poniedziałek wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak. Jej jednostki powstaną m.in. w Łomży, Grajewie, Kolnie i Siemiatyczach. Poinformował, że nowa dywizja otrzyma zarówno czołgi K2, jak i Abramsy.

W poniedziałek w jednostce w Białymstoku szef MON zatwierdził koncepcję sformowania kolejnej, piątej dywizji Wojska Polskiego. „Formujemy nowe jednostki wojskowe – często w miejscach, w których te jednostki zostały rozformowane w poprzednich latach. Szczególnie zły dla Wojska Polskiego był rok 2011, kiedy to bardzo wiele jednostek na wschodzie naszego kraju zostało zwiniętych, rozformowanych” – oświadczył szef MON.

#1Dywizja obejmie obszar znajdujący się pomiędzy terenem odpowiedzialności @16Dywizja i @Zelazna_Dywizja. W październiku 2022 r. w #Ciechanów wicepremier @mblaszczak ogłosił powstanie nowego batalionu czołgów, który będzie częścią 1. Dywizji. Tu powstanie także dowództwo dywizji. pic.twitter.com/3gI0hS6jX1 — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) January 9, 2023

„Nie ma wątpliwości, że mamy do czynienia z próbą odbudowy Imperium Rosyjskiego, imperium zła. Bez względu na to, czy było białe, czy czerwone, czy teraz jest putinowskie, zawsze niosło ze sobą zło, o czym przekonują się codziennie nasi sąsiedzi z Ukrainy” – powiedział.

Wyraził opinię, że od 2015 roku wojsko jest konsekwentnie wzmacniane. „Jest już 18. Dywizja Zmechanizowana, dywizja, która powstała w miejscu, w którym wcześniej do 2011 działała 1 Warszawska Dywizja Zmechanizowana im. Tadeusza Kościuszki. Staramy się nasycić wschodnią część naszego kraju wojskiem; w związku z tym powołujemy do życia nowe jednostki: między 16. Dywizją Zmechanizowaną, która operuje przede wszystkim w woj. warmińsko-mazurskim, a 18. Dywizją, operującą głównie w woj. mazowieckim i lubelskim, powstaje 1 Dywizja Piechoty Legionów, która będzie przede wszystkim operowała na terenie woj. podlaskiego – nie wyłącznie, ale przede wszystkim” – podkreślił wicepremier.

Zwrócił uwagę, że będzie to piąta dywizja Wojska Polskiego.

PAP przypomina, że aktualnie, poza 16. i 18. Dywizją Zmechanizowaną istnieje jeszcze 12. Dywizja Zmechanizowana, która operuje na terenie Pomorza Zachodniego oraz 11. Dywizja Kawalerii Pancernej.

Błaszczak wskazał, że nowa dywizja będzie zorganizowana tak, jak teraz formowana jest 18. Dywizja Zmechanizowana i przekształcana 16. Dywizja Zmechanizowana: „w systemie czwórkowym, to znaczy 4 brygady po 4 bataliony w brygadzie”.

Nowa dywizja będzie działała przede wszystkim na terenie województwa podlaskiego. Jej jednostki zostaną ulokowane w Łomży, Grajewie, Kolnie, a także m.in. w Czerwonym Borze nieopodal Zambrowa oraz w Siemiatyczach.

Sformowanie #1Dywizja pozwoli skuteczniej odstraszać potencjalnego agresora i przygotować skuteczniejszą obronę w razie ataku. Nazwa dywizji nawiązuje do historycznego związku taktycznego, który zapisał się najdłuższą walką o niepodległości 🇵🇱 w okresie I i II wojny światowej. pic.twitter.com/ddYP4vvEfC — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) January 9, 2023

„Te lokalizacje są konsekwencją analiz przeprowadzonych przez Wojsko Polskiego” – oświadczył wicepremier. Jak podkreślił, koncepcję stworzenia nowej dywizji przygotował gen. Norbert Iwanowski.

Mariusz Błaszczak mówił także o wyposażeniu, które otrzyma 1. Dywizja Piechoty Legionów. Poinformował, że otrzyma zarówno czołgi K2, jak i Abramsy.

„Brygada pancerna będzie zlokalizowana w Czerwonym Borze i w Siemiatyczach. Będzie również brygada artylerii, gdyż doświadczenia z wojny na Ukrainie wskazują wprost, że artyleria odgrywa kluczową rolę w skutecznej obronie Ukrainy przed inwazją rosyjską” – powiedział szef MON. Dodał, że brygada otrzyma armatohaubice K9 i Kraby.

Formacja zostanie wyposażona także w system bezzałogowy Gladius. „To będą bezzałogowce rozpoznawcze, które będą współpracowały z armatohaubicami” – podkreślił wicepremier.

Przypomnijmy, że w czerwcu ub. roku minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak zapowiedział utworzenie dwóch kolejnych dywizji ogólnowojskowych Wojska Polskiego. „Docelowo wojsko posiadać będzie sześć związków taktycznych” – ogłosił Błaszczak – „z odpowiednim komponentem wsparcia i zabezpieczenia bojowego”.

„Na bazie obserwacji tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, potwierdziło się to, co rząd PiS i Zwierzchnik Sił Zbrojnych, pan prezydent Andrzej Duda, mówili już od dawna: Polska potrzebuje wojska licznego, dobrze wyposażonego, nowoczesnego i przede wszystkim zdolnego do samodzielnej obrony naszych granic” – podkreślił wówczas.

