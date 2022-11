Biden: wojska USA będą w Polsce przez długi czas

Prezydent USA, Joe Biden, ocenił, jak długo amerykańskie wojska będą jeszcze stacjonować w Polsce i w innych państwach członkowskich NATO w Europie.

Podczas konferencji prasowej w środę, prezydent USA, Joe Biden, został zagadnięty w temacie amerykańskiej obecności wojskowej w Europie.

Na sam koniec konferencji, dziękując, Biden powiedział m.in. „niech Bóg błogosławi naszym żołnierzom”. Kiedy wychodził, korespondent Polskiego Radia, Marek Wałkuski, zadał mu pytanie: – Panie prezydencie, jak długo zamierza pan trzymać amerykańskie wojska w Polsce i innych krajach NATO?

Biden odpowiedział: – Cóż, będą tam przez długi czas.

