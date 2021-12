Białoruskie służby: polski żołnierz zbiegł na Białoruś i poprosił o azyl

Dziecko, które jest obywatelem UE, ma prawo do dowodu lub paszportu na podstawie aktu Urzędu Stanu Cywilnego z "rodzicami tej samej płci". Nawet jeśli dane państwo nadal nie uznaje rodzicielstwa jednopłciowego - orzekł Trybunał Sprawiedliwości UE (TSUE) we wtorek. Orzeczenie to odpowiedź na pytanie prejudycjalne Bułgarii.

Trybunał orzekł we wtorek, że "jeśli chodzi o małoletnie dziecko, będące obywatelem Unii, którego akt urodzenia wydany przez właściwe organy przyjmującego państwa członkowskiego wskazuje jako jego rodziców dwie osoby tej samej płci, państwo członkowskie, którego to dziecko jest obywatelem, jest zobowiązane z jednej strony do wydania mu dowodu tożsamości lub paszportu bez konieczności uprzedniego sporządzenia aktu urodzenia przez organy krajowe, a także, z drugiej strony, do uznania, podobnie jak każde inne państwo członkowskie, dokumentu pochodzącego od przyjmującego państwa członkowskiego umożliwiającego wspomnianemu dziecku korzystanie, wraz z każdą z tych dwóch osób, z przysługującego mu prawa do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich" - cytuje Rzeczpospolita.

Spór dotyczył dwóch kobiet, żyjących w "małżeństwie jednopłciowym", z których jedna jest obywatelką Bułgarii, druga Wielkiej Brytanii. Jednej z nich urodziło się w Hiszpanii dziecko. Hiszpania wydała akt urodzenia, w którym wskazano, że obie kobiety to „matki" dziecka. Jedna z nich zwróciła się do organu bułgarskiego o wydanie aktu urodzenia córki, który jest niezbędny dla wydania bułgarskiego dokumentu tożsamości. Bułgarska gmina Sofia nakazała wskazanie, która z dwóch "małżonek" jest matką biologiczną, uściślając, że wzór bułgarskiego aktu urodzenia zawiera jedno pole dla wpisania „matki" i drugie pole dla wpisania „ojca" (każde z nich może zawierać jedynie jedno nazwisko).