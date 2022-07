AU: 672 haubice K9PL dla Wojska Polskiego. „Produkcja w Polsce od A do Z”

Docelowo Siły Zbrojne mają dysponować 672 haubicami K9 w różnych wariantach, m.in. K9PL (na bazie K9A2) z pełnym automatem ładowania – oświadczył w niedzielę rzecznik Agencji Uzbrojenia ppłk Krzysztof Płatek. Pierwsze 18 haubic K9A1 ma już w tym roku wejść na wyposażenie Wojska Polskiego. Agencja Uzbrojenia liczy na to, że opracowanie K9A2 zakończy się przed oficjalnie podawanym terminem 2027 r. Siły Zbrojne RP miałyby dysponować także 144 Krabami. Luki, które powstały po przekazaniu sprzętu Ukrainie mają zostać zapełnione w ciągu dwóch lat. Rzecznik wyraził opinię, że dzięki współpracy z Koreą „uzyskujemy zdolność kompletnej budowy od A do Z”.

W piątek strona polska potwierdziła wcześniejsze informacje mediów, dotyczące zakupu południowokoreańskich samobieżnych armatohaubic K9. Rzecznik Agencji Uzbrojenia ppłk Krzysztof Płatek przekazał w niedzielnej rozmowie z Jarosławem Wolskim na kanale „Wolski o Wojnie”, że 18 pierwszych K9A1 ma trafić do Wojska Polskiego jeszcze w tym roku. Docelowo mają zostać dostosowane do standardu K9PL (K9A2 z pełnym automatem ładowania). Zaznaczył, że Agencja Uzbrojenia liczy na to, że dzięki pieniądzom z Polski opracowanie K9A2 przyspieszy i zakończy się przed oficjalnie podawanym terminem 2027 r. „Ten model jest opracowywany w tym momencie na potrzeby Polski (…) Jest szansa, że to przyspieszy” – powiedział.

Rzecznik został zapytany, dlaczego Polska zamierza pozyskać sprzęt południowokoreański, zamiast opierać się na artylerii polskiej produkcji. Ppłk Płatek przypomniał, że według deklaracji Ministerstwa Aktywów Państwowych, w Hutę Stalowa Wola zostaną zainwestowane znaczne środki. Wyraził jednak opinię, że gdyby HSW realizowała teraz pracę rozwojową, to byłoby to obarczone nie tylko ryzykiem niepowodzenia, lecz także możliwością wydłużenia procesu z powodu „różnego rodzaju potknięć”.

Zwrócił uwagę, że HSW ma pełno zamówień do końca 2026 roku, bo realizuje umowę na AHS Krab z 2016 r. (4 dywizjonowe moduły ogniowe), którą, jak podkreślił ppłk Płatek, trzeba uzupełnić o te, które zostały przekazane na Ukrainę (oficjalnie 18 sztuk). Podkreślił, że doszła też umowa na 3 dywizjonowe moduły ogniowe w konfiguracji ukraińskiej, a w tym roku ma zostać podpisana umowa na kolejne dwa dywizjonowe moduły ogniowe dla Wojska Polskiego.

„My musimy aneksować razem z wykonawcą naszą umowę, ponieważ priorytet ma w tej chwili dostarczenie sprzętu na Ukrainę” – powiedział.

Wskazał, że Siły Zbrojne RP miałyby dysponować 144 Krabami (6 dywizjonowych modułów ogniowych) i 48 haubicami K9A1 (w miejsce sprzętu przekazanego Ukrainie).

Jego zdaniem będzie to „bardzo mocny ekwiwalent tego, co zostało przekazane”. Zapowiedział też uruchomienie transferu technologii. Zadeklarował, że polski przemysł ma pozyskać zdolności serwisowe do K9 już w tym roku. Zaznaczył, że do Polski mają być przeniesione docelowo zdolności produkcyjne K9PL (na bazie K9A2) z pełnym automatem ładowania.

Nie wykluczył jednak, że pierwsze transze K9PL mogą być zbliżone bardziej do K9A1.

Wskazał, że docelowo Siły Zbrojne RP mają dysponować 672 haubicami K9 w różnych wariantach. W dalszej kolejności wszystkie K9A1 mają zostać dostosowane do standardu K9PL (K9A2 z pełnym automatem ładowania). Dostawy K9PL rozpoczną się od 2024.

Produkcja K9PL w Polsce ma być możliwa od 2026 r.

Poinformował, że AHS Krab będzie produkowany do 2026 roku, lecz po tej dacie produkcja Kraba się nie zakończy, ponieważ Krab zostanie zastąpiony przez „haubicę nowej generacji”, zbudowanej w oparciu o doświadczenia z wykorzystania Krabów na Ukrainie. Produkcja – jak określił – „Super Kraba” od 2026 będzie prowadzona równolegle do K9PL.

Zadeklarował, że celem strony polskiej jest, zarówno w przypadku haubic, jak i czołgów, krajowa produkcja sprzętu w całości, łącznie z krytycznymi elementami (m.in. silniki i power pack).

Rzecznik wyraził opinię, że dzięki współpracy z Koreą „uzyskujemy zdolność kompletnej budowy od A do Z”.

W piątek strona polska potwierdziła wcześniejsze informacje mediów, dotyczące zakupu południowokoreańskich samobieżnych armatohaubic K9. „W przyszłości HSW będzie produkować nowoczesne armatohaubice K9PL / Krab 2, opracowane w oparciu o najlepsze rozwiązania z systemów K9A2 i Krab, przy czym Kraby będą produkowane do czasu powstania przyszłościowego wyrobu” – deklarował w piątek rzecznik Agencji Uzbrojenia.

Wicepremier i szef MON Mariusz Błaszczak potwierdził w piątek, że Polska będzie kupować broń i sprzęt od Korei Południowej. Potwierdził w nim wcześniejsze, nieoficjalne informacje, dotyczące zakupu dużej partii południowokoreańskich czołgów K2 Black Panther, lekkich samolotów odrzutowych FA-50, a także armatohaubic K9.

