Zełenski stanowczo zaprzeczył, że Polaków zabiła ukraińska salwa – żąda dostępu

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oceniając wybuch w Przewodowie stwierdził, że „nie ma wątpliwości, iż to nie była ukraińska rakieta”.

Słowa ukraińskiego przywódcy zacytował w środę wieczorem portal Rmf24.pl za ukraińskim portalem Suspilne. Powiedział on, iż nie ma wątpliwości, „że to była nie nasza rakieta, albo nie nasze uderzenie rakietowe”. Jeszcze bardziej jednoznaczny przekaz Zełenskiego opublikowała agencja informacyjna Interfax Ukraina – „Uważam, że była to rakieta rosyjska, biorąc pod uwagę zaufanie do raportów wojskowych”.

Zełenski powtórzył przy tym wysunięty już wcześniej w Kijowie postulat wobec Polski – „Jestem przekonany, że powinniśmy i będziemy. Chcę, byśmy byli sprawiedliwi i jeśli było to użycie naszej obrony przeciwlotniczej, to chcę tych dowodów. Najpierw śledztwo, dostęp i dane, które macie”.

Prezydent Ukrainy powtórzył w ten sposób, żądanie wyrażone w środę przez sekretarza Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy, Ołeksija Daniłowa, oczkejującego, niezwłocznego dopuszczenia do miejsca wybuchu w Przewodowie przedstawicieli ukraińskiego resortu obrony i pograniczników oraz podania informacji, na podstawie których strona polska mówi o upadku ukraińskiej rakiety ziemia-powietrze. Jak twierdził, Ukraina ma dowody na obecność „rosyjskiego śladu” w tej sprawie.

Niemniej doradca Biura Prezydenta Ukrainy Ołeksij Arestowycz jeszcze we wtorek wieczorem, komentując wybuch w Przewodowie, nie wykluczał, że faktycznie mogła tam spaść ukraińska rakieta ziemia-powietrze systemu S-300. Jego zdaniem, nie miałoby to jednak znaczenia, bo Ukraińcy bronili się przed wielkim rosyjskim atakiem.

Jak pisaliśmy, w środę prezydent Andrzej Duda powiedział, że na terytorium Polski, blisko granicy z Ukrainą, spadła najprawdopodobniej rakieta rosyjskiej produkcji wystrzelona przez ukraiński system obrony powietrznej S-300. Zaznaczył, że nie można tu mówić o celowym ataku na Polskę i najprawdopodobniej był to nieszczęśliwy wypadek. Usprawiedliwiał przy tym stronę ukraińską i mówił, że wina jest po stronie Rosji.

rmf24.pl/kresy.pl