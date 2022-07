Ukraińscy jeńcy zginęli w ataku rakietowym.

Dziesiątki ukraińskich jeńców wojennych zginęło w piątek w wyniku ataku rakietowego, a Moskwa i Kijów oskarżają się nawzajem o przeprowadzenie ataku – poinformowała agencja prasowa Reuters.

Rosyjskie ministerstwo obrony poinformowało, że w ataku na więzienie w Ołeniwce, w części obwodu donieckiego, należącej do separatystów, zginęło 40 więźniów, a 75 zostało rannych. Oskarżyła Kijów o zaatakowanie go rakietami HIMARS produkcji USA.

Siły zbrojne Ukrainy zaprzeczyły przeprowadzenia uderzenia i oskarżyły o to siły rosyjskie, twierdząc, że rosyjska artyleria celowała w więzienie. „W ten sposób rosyjscy okupanci realizowali swoje zbrodnicze cele – oskarżanie Ukrainy o popełnienie „zbrodni wojennych”, a także ukrywanie tortur więźniów i egzekucji” – poinformował sztab generalny ukraińskich sił zbrojnych. Nazwał Ołeniwkę „Ukraińskim Katyniem”.

The Ukrainian Katyn.

With the barbaric overnight shelling in #Olenivka the russian occupiers tried to destroy evidence and cover up the torture and execution of Ukrainian prisoners of war. They failed. These criminals will be identified and punished!

— Defence of Ukraine (@DefenceU) July 29, 2022