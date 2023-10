Biały Dom: Korea Północna przekazała Rosji “tysiąc kontenerów ze sprzętem wojskowym”

Stany Zjednoczone mają posiadać informacje, że Korea Północna przekazała Rosji “tysiąc kontenerów ze sprzętem wojskowym”, w zamian oczekując dostaw ciężkiej broni, w tym samolotów.

Informację taką miał przekazać dziennikarzom koordynator ds. komunikacji strategicznej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Białego Domu, John Kirby.

W zamian Korea Północna spodziewa się otrzymać rakiety ziemia-powietrze, pojazdy opancerzone, a nawet samoloty bojowe.

Reuters podaje, że dostawy miały mieć miejsce między 7 września a 1 października.

Z magazynu w Korei Północnej broń była ładowana na rosyjski statek, a stamtąd koleją przetransportowana przez Rosję do magazynów w pobliżu miasta Tichorieck na terytorium Kraju Krasnodarskiego.

„Potępiamy dostarczanie przez Koreę Północną Rosji tej broni, która zostanie wykorzystana do ataków na ukraińskie miasta, zabijania ukraińskiej ludności cywilnej i dalszego prowadzenia nielegalnej wojny” – Reuters zacytował wypowiedź Johna Kirby’ego.

Wcześniej amerykański pozarządowy think tank opublikował zdjęcia satelitarne pokazujące gwałtowny wzrost liczby transportów towarowych pomiędzy Koreą Północną a Rosją po wrześniowym spotkaniu Kim Dzong Una i Władimira Putina.

NSC’s Kirby: Now have information North Korea has delivered arms to Russia for use in Ukraine. North Korea has provided Russia with more than 1000 containers of military equipment and munitions. Today we’re releasing imagery showing movement of containers. pic.twitter.com/LxHwji4sjD

— Laura Rozen (@lrozen) October 13, 2023