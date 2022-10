Wzrost zakażeń wirusem HIV w Polsce. MZ o „zmianach w sferze seksualnej” i uchodźcach

W 2022 roku odnotowano w Polsce rekordową liczbę nowych zakażeń wirusem HIV. Wśród najważniejszych czynników wzrostu Ministerstwo Zdrowia wymienia m.in. „zmieniające się zachowania społeczne w sferze seksualnej”, a także napływ uchodźców wojennych z Ukrainy.

Od początku roku do końca września w Polsce rozpoznano 1678 nowych zakażeń wirusem HIV. Bariera 2000 nowych przypadków może zostać przekroczona do końca 2022 roku. Mamy do czynienia z rekordowym rokiem, jeśli chodzi o zarejestrowane nowe przypadki HIV – wskazuje we wtorek portal Interia, powołując się na dane Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Instytutu Badawczego.

W 2019 roku odnotowano 1615 przypadków (dotychczasowy rekord) , w 2017 roku – 1526.

Ministerstwo Zdrowia odpowiedziało na interpelację posłanki Lewicy Anity Sowińskiej w opisywanej sprawie. Resort potwierdza, że w tym roku zaobserwowano „istotny wzrost”. Ministerstwo zwraca też uwagę, że dane prezentowane przez resort zdrowia uwzględniają również tzw. weryfikację. Zastosowanie tego kryterium powoduje, że liczby nieznacznie różnią się od tych z Meldunków Epidemiologicznych (np. dane za 2019 wskazują nie 1615 a 1555 przypadków).

„Prawdopodobne przyczyny wzrostów są złożone. Nie jest do końca znany jeszcze wpływ pandemii COVID-19 i działań podejmowanych w celu jej ograniczenia. Działania te jednak pociągnęły za sobą ograniczenie diagnostyki i profilaktyki, zatem mogły skutkować 'długiem zdrowotnym’ również w zakresie rozwoju epidemii HIV” – wskazano w datowanej na koniec września br. odpowiedzi podpisanej przez wiceministra Waldemara Kraskę.

Ministerstwo przyznaje, że liczba zakażeń w najbliższym czasie może wzrosnąć. Powodem są m.in. „zmieniające się zachowania społeczne w sferze seksualnej”, a także napływ uchodźców z Ukrainy.

Resort zdrowia zapowiada, że „prowadzone będą intensywne działania edukacyjno-informacyjne dotyczące dróg zakażeń oraz obalające mity i stereotypy dotyczące HIV/AIDS skierowane do ogółu społeczeństwa”.

„Problematyka HIV/AIDS wydaje się być marginalizowana ze względu na ustabilizowanie sytuacji. Jednakże zmieniające się zachowania społeczne w sferze seksualnej i pojawiające się, także w populacji młodzieży i młodych dorosłych, nowe realne ryzyka, jak również tocząca się za wschodnią granicą naszego kraju wojna, której jednym ze skutków jest napływ dużej liczby uchodźców wojennych z Ukrainy, mogą spowodować wzrost liczby zakażeń” – napisano w odpowiedzi podpisanej przez wiceministra Waldemara Kraskę.

wydarzenia.interia.pl / orka2.sejm.gov.pl / Kresy.pl